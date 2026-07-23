DAGOOD YL pubblica DEMONIO, il nuovo album disponibile in digitale da venerdì 24 luglio. Dieci brani che chiudono il percorso costruito negli ultimi mesi a colpi di singoli, da LAGUCCI a RODRIGO RISIVI fino a FIRST DAY OUT, e che rappresentano il primo vero banco di prova per il diciassettenne romano.

La scommessa è tutta qui: capire se il corrido trap in italiano regge la distanza di un album intero o se funziona solo sui singoli. Fino a oggi DAGOOD YL ha lavorato su uscite isolate, ognuna con la sua identità. DEMONIO è il momento in cui quel linguaggio deve dimostrare di avere una struttura.

La tracklist di DEMONIO, il nuovo album di DAGOOD YL

Questi i dieci brani che compongono il progetto:

# Titolo 1 BRUCE WAYNE 2 PRESIDENTE 3 DOM PERIGNON 4 LA SCOPO CO ‘O SGUARDO 5 CALICE DE VINO 6 LAGUCCI 7 GIUSEPPE ZANOTTI 8 RODRIGO RISIVI 9 FIRST DAY OUT 10 DEMONIO

Tre dei dieci brani erano già usciti come singoli. Gli altri sette sono inediti, con titoli che confermano l’immaginario costruito finora tra riferimenti al lusso e dialetto.

DAGOOD YL e i corridos tumbados: il genere che in Italia non esisteva

Il suono di DAGOOD YL appartiene ai corridos tumbados, genere conosciuto anche come corrido trap, nato in Messico e portato ai vertici delle classifiche internazionali da Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida. In Italia nessuno lo aveva interpretato davvero prima di lui, e la mossa non era scontata: importare un linguaggio così identitario rischiava di produrre una copia. L’artista romano ha scelto invece di tenere le sonorità latine e sostituire l’immaginario messicano con quello delle borgate della Capitale.

Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore forza, attirando l’attenzione di artisti e producer come Ghali, Sadturs, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè, che ne hanno sostenuto pubblicamente il percorso. Un endorsement trasversale, che va dalla vecchia guardia del rap italiano ai produttori più richiesti del momento.

Da #FREEDAG a DEMONIO: il percorso di DAGOOD YL

A soli 17 anni, DAGOOD YL è già uno dei nomi più discussi della scena urban italiana. Originario di San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma, ha costruito gran parte della propria crescita artistica durante il periodo degli arresti domiciliari, con la musica come unico canale di connessione con l’esterno.

Un passaggio simbolico è arrivato con il permesso speciale che gli ha consentito di esibirsi ai Magazzini Generali di Milano come ospite dello show di Sadturs & KIID, il suo primo incontro dal vivo con il pubblico, seguito dall’ospitata al Nameless Festival. Con la fine di quella fase è arrivato il video di Camicia e Zanotti, singolo estratto dall’album #FREEDAG pubblicato nel 2025, che include collaborazioni con twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid.

Brani come Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella Town Freestyle hanno definito il suo universo artistico, mentre il recente live a Testaccio Estate con la band ha segnato la prima prova da headliner nella sua città. I numeri accompagnano il percorso: Camicia e Zanotti ha superato il milione e mezzo di stream su Spotify, dove l’artista conta oltre 150.000 ascoltatori mensili.

DEMONIO è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 luglio.