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Andrea Solaini
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DAGOOD YL continua il viaggio verso DEMONIO: fuori il nuovo singolo LAGUCCI

Il rapper romano torna con LAGUCCI, nuovo capitolo del percorso che porterà all'album DEMONIO e alla sua personale rilettura dei corridos tumbados.

News di Andrea Solaini
DAGOOD YL nel singolo LAGUCCI che anticipa l'album DEMONIO
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DAGOOD YL pubblica venerdì 17 luglio LAGUCCI, nuovo singolo che anticipa l’album DEMONIO. Il brano era già stato spoilerato nel videoclip di VVS REMIX e rappresenta un altro tassello del percorso con cui il giovane artista romano sta definendo la propria identità musicale.

Dopo il recente live a Testaccio Estate, dove si è esibito con la sua band, il rapper torna con una nuova uscita che conferma la direzione intrapresa negli ultimi mesi. LAGUCCI si inserisce infatti nel percorso che porterà alla pubblicazione del nuovo progetto discografico.

DAGOOD YL porta LA corridos TRAP nella scena italiana

La particolarità del progetto di DAGOOD YL è il modo in cui rielabora la corridos trap, genere nato in Messico e reso popolare da artisti come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida. Un linguaggio musicale che unisce elementi urban, trap e sonorità latine, reinterpretato attraverso l’immaginario delle periferie romane.

Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza nella scena urban italiana. Diversi artisti e producer, tra cui Ghali, Kid Yugi, Guè, Sick Luke, Sadturs e Astro, hanno espresso apprezzamento per il suo percorso, contribuendo ad accendere i riflettori su uno dei profili più giovani del panorama rap.

Da #FREEDAG a DEMONIO: il percorso del rapper romano

A soli 17 anni, DAGOOD YL, originario di San Giorgio di Acilia, ha costruito gran parte della sua crescita artistica durante il periodo degli arresti domiciliari, trasformando la musica nel principale strumento di espressione.

Con la fine di quella fase sono arrivati i primi importanti appuntamenti dal vivo, tra cui l’ospitata ai Magazzini Generali di Milano durante lo show di Sadturs & KIID e la partecipazione al Nameless Festival. Parallelamente ha pubblicato l’album #FREEDAG, contenente collaborazioni con twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid.

Brani come Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo, Mafia, Borse Chanel nella Town Freestyle e il più recente RODRIGO RISIVI hanno contribuito a costruire un’identità sempre più riconoscibile.

LAGUCCI anticipa il nuovo album DEMONIO

Con LAGUCCI, DAGOOD YL prosegue quindi l’avvicinamento a DEMONIO, album che promette di sviluppare ulteriormente il percorso iniziato negli ultimi mesi. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 luglio.

All Music Italia

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