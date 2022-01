Prima del Festival arriva D-Verse con Sanremo prodotto da Matteo Costanzo (TESTO)

D-Verse lancia a pochi giorni dall’inizio della manifestazione musicale più seguita in Italia, il Festival di Sanremo, il suo nuovo singolo… Sanremo.

Prima di parlare del brano conosciamo meglio D-Verse artista che, qualche mese fa Sanremo l’ha visitata realmente per la prima volta partecipando ad Area Sanremo e riuscendo ad arrivare tra i 56 finalisti della manifestazione.

Classe ’97, D-Verse nasce come rapper nel circuito underground perugino dove si esibisce in numerosi live sia da solo che con il rapper Koal (al tempo Last) e con la crew Oriental Techniques. Esperienze che lo portano a condividere il palco con artisti del calibro di Carl Brave, Franco 126, Noyz Narcos, Rkomi e molti altri.

Nel 2017 pubblica il suo primo mixtape da solista, Periodi. Nel 2018 inizia a collaborare con Bounce Records e Macro Beats.

Passano gli anni e per l’artista è un periodo di profonda riflessione che lo porta a riflettere sulla propria evoluzione artistica.

Nel 2021 D-Verse riprende la sua attività con un’identità nuova, stavolta un po’ più lontana dal rap, che pone in atto una sintesi delle sue influenze principali: Soul, RnB e Pop. Il singolo Sanremo è il primo passo ufficiale di questo nuovo cammino.

D-VERSE SANREMO

Arriva in radio domani, 21 Gennaio 2022, per 93 Records il brano con cui D-Verse ha partecipato ad Area Sanremo… Sanremo per l’appunto.

La canzone è prodotta da Matteo Costanzo (già produttore di Ultimo, Briga e Leo Gassman, tra gli altri) ed è il racconto di un amore tanto grande quanto travagliato.

In questa canzone D-Verse rappresenta senza filtri i pensieri, i disagi e le difficoltà appartenenti ad una relazione all’interno della quale, nonostante tutto, il sentimento d’amore è rimasto sempre puro.

Ma esistono amori tossici, che diventano punti di non ritorno e distruggono, non solo la purezza di un sentimento autentico che cerca disperatamente di farsi strada tra numerosi ostacoli, ma anche l’altra persone che fatica a convivere con la paura dell’abbandono dell’altro.

E il titolo? Ecco come lo spiega lo stesso D-Verse…

Scrivendo questo pezzo ho espresso il desiderio di poter raggiungere il luogo in cui le canzoni vengono ascoltate dall’intera nazione, un luogo magico in cui pensavo di poter compiere la mia missione di dimostrazione d’amore.

D-VERSE SANREMO TESTO

Ammetto che sono geloso,

Troppo geloso,

Non ti condividerei mai con chi ci sta intorno,

Sei un tesoro troppo prezioso, troppo prezioso,

Ed io pecco d’avarizia se si tratta di te,

Quando intorno è grigio stento a respirare,

Anche se mi sono spogliato delle cose inutili,

e fatto questo tu sei tutto quello che rimane,

ma riesci ancora a litigare per problemi futili,

Andiamo fuori dal nero,

Vorrei lanciarti doni dal Cielo

così che sei arrivata per me,

Vorrei andare a Sanremo,

Ma solo per mostrarti davvero,

Che canterei soltanto per te..

Se mi chiedi di lasciarti sola,

Non sai che male che mi fa,

Io che vorrei strapparmi via dal mondo, non ha senso amare se non posso farti amare me,

Forse resterò da solo in questa casa vuota,

Pensando alla tua vita come fosse mia,

perché ti amo e ti odio fino in fondo, non ha senso amare se non me lo lasci fare te,

Sapessi quanto mi fa male…. Mi fa male,

Non mi permetto di sbagliare o me la fai pagare,

Odio il fatto che non credi che si può cambiare,

Pure se intanto sei cambiata e non lo puoi negare,

Quindi prendo la mira sulle tue profondità quando scrivo di te sperando che prima o poi riuscirò a colpirti,

sopporterò conflitti,

anche se non ti convinci,

Mi abbatti mille volte ma so che non mi sconfiggi,

Stiamo fuori dal nero,

Vorrei lanciarti doni dal Cielo

È così che sei arrivata per me,

Vorrei andare a Sanremo,

Ma solo per mostrarti davvero,

Che canterei soltanto per te..

Se mi chiedi di lasciarti sola,

Non sai che male che mi fa,

Io che vorrei strapparmi via dal mondo, non ha senso amare se non posso neanche amare te,

Ti prego lasciati abbracciare sotto le lenzuola,

Tratta la mia vita come fosse tua,

Perché ti amo e ti amo fino in fondo, non ha senso amare se non me lo lasci fare te,

Ascolti le mie canzoni per dimenticare, io scriverò finché il dolore passerà,

Perché voglio diventare quello che ti piace,

Cantare finché muoio forse basterà,

Se mi chiedi di lasciarti sola,

Non sai che male che mi fa,

Io che vorrei strapparmi via dal mondo, non ha senso amare se non posso farti amare me,

Forse resterò da solo in questa casa vuota,

Pensando alla tua vita come fosse mia,

Perché ti amo e ti odio fino in fondo, non ha senso amare se non me lo lasci fare te,

se non me lo lasci fare te,

Andiamo fuori dal nero,

Riempiamo i nostri cuori da zero,

Col battito più forte che c’è,

Vorrei andare a Sanremo,

Ma solo per mostrarti davvero,

Che canterò soltanto per te…