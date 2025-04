Cyrus presenta “SETE” e racconta di quando l’amore si trasforma in un gioco pericoloso

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, SETE (Daylite / ADA Music Italy) è il nuovo singolo di Cyrus, che sarà uno dei protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Il brano racconta la storia d’amore di una coppia che, nonostante l’affetto reciproco, non riesce a trovare pace e si continua a dire bugie per validare un sentimento.

Nello specifico, Cyrus si concentra sulla difficoltà di accettare che l’amore non sempre basta e che una relazione tra due persone, affinché possa resistere allo scorrere del tempo, deve essere funzionale.

CYRUS RACCONTA IL NUOVO SINGOLO “SETE”

“Ho scritto Sete nel momento in cui ho preso consapevolezza che la mia relazione era finita, che l’amore non basta mai e che non puoi forzare due pezzi che non combaciano. Non basta la volontà, non basta la comunicazione.

Alcune cose sono destinate ad essere solo un lampo, che ci cambiano per sempre e che poi spariscono come se non ci fossero mai state. L’amore è un gioco pericoloso, che porta addirittura a mentire a se stessi. Ed io me ne sono raccontate di bugie, senza rendermene conto… fino ad arrivare a rendermene conto”.