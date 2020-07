Cuori Impavidi: 8 appuntamenti live all’Idroscalo di Milano

Ad emergenza sanitaria ancora in corso, anche la musica live cerca a fatica di ritrovare i suoi spazi.

In questi giorni, infatti, parte il cartellone di Cuori Impavidi, una serie di concerti che si terranno all’Idroscalo di Milano.

La zona prescelta è quella delle tribune con un ampio spazio di posti numerati posti di fronte ad un palco galleggiante che già negli scorsi anni è stato teatro di eventi musicali (e non solo).

Circolo Magnolia & MI AMI Festival sono più che orgogliosi di presentare CUORI IMPAVIDI – Rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano.

Si parte subito, il 16 luglio, con Generic Animal, IRBIS 37, Post Nebbia, Voodoo Kid, Brividee. L’ingresso costerà 10 € + prevendita e, dichiarandosi congiunti, si potrà assistere al live da posti vicini l’uno all’altro.

Si continua poi con Eugenio in Via di Gioia nel doppio appuntamento del 23 luglio, Dardust il 30 luglio, per chiudere poi con Francesca Michielin (qui gli altri live del 2020) e Vasco Brondi tra fine agosto e i primi di settembre. Ancora non svelato il nome (o i nomi) di chi chiuderà la manifestazione i 10 settembre.

L’ingresso al parco sarà definito per fasce orarie già al momento dell’acquisto del biglietto.

Questo il calendario degli eventi organizzati da Mangliolia e Mi Ami Festival.

CUORI IMPAVIDI – IDROSCALO – ESTATE 2020

16 luglio 2020 Generic Animal, IRBIS 37, Post Nebbia, Voodoo Kid, Brividee

Biglietti: 10€ + d.p

23 luglio 2020 h 18.30 Logo Musica, h 19 e h 22.15 Eugenio in Via Di Gioia, h 21.40 Chiamamifaro

Biglietti:

Tribuna Alta · 20€ + d.p.

Tribuna Bassa · 22€ + d.p.

Tribuna Laterale · 18€ + d.p.

30 luglio 2020 Dardust in “Piano Solo – Lost in Space”

Biglietti

Tribuna Alta · 18€ + d.p.

Tribuna Bassa · 20€ + d.p.

Tribuna Laterale · 16€ + d.p.

6 agosto 2020 Pop X, Tropea, See Maw, n o v e

Biglietti:

Tribuna Alta · 15€ + d.p.

Tribuna Bassa · 15€ + d.p.

Tribuna Laterale · 12€ + d.p.

20 agosto 2020 DENTE, XXX, Tonno, Giallorenzo

Biglietti:

Tribuna Alta · 17€ + d.p.

Tribuna Bassa · 19€ + d.p.

Tribuna Laterale · 14€ + d.p.

27 agosto 2020 Francesca Michielin, Emma Nolde, HÅN

Biglietti:

Tribuna Alta · 20€ + d.p.

Tribuna Bassa · 23€ + d.p.

Tribuna Laterale · 18€ + d.p.

3 settembre 2020 Vasco Brondi in Talismani per tempi incerti

Biglietti:

Tribuna Alta · 25€ + d.p.

Tribuna Bassa · 27€ + d.p.

Tribuna Laterale · 22€ + d.p.

10 settembre 2020 XXX-XXXXX artista ancora da definire

I biglietti sono in vendita a questo indirizzo.

CUORI IMPAVIDI – LOCANDINA