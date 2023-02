Crytical annuncia l’album “Solo Francesco”, un disco dedicato a chi non sa più dove sbattere la testa ma ogni giorno continua a combattere

A più di anno dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi torna Crytical per lanciare su etichetta Romance e distribuzione ADA Music Italy, Solo Francesco, il suo primo album.

Francesco Paone, questo il vero nome di Crytical, è un rapper abruzzese classe ‘04. Inizia il suo percorso nel rap a 13 anni e in pochi anni arriva a vincere l’ambito Tecniche perfette.

All’età di 17 anni intraprende un cammino differente entrando ad Amici 21. Nella scuola pubblica i singoli Casa mia e Le mie parole sono armi. Stringe inoltre amicizia con Aka 7even, di cui aprirà il live a Milano, e con LDA.

Sempre nel 2021 esce Sarà che il vento fa male e nel 2022 pubblica L’alba. Ora per il giovane artista è finalmente arrivato il momento di pubblicare il suo primo album.

L’album di Crytical sarà lanciato il 3 marzo prossimo. Il titolo ci fa già capire che con questo progetto l’artista intende aprirsi e mettere a nudo le proprie fragilità. Lo fa utilizzando un rap di matrice conscious lontano dall’ostentazione, dagli eccessi e dall’adorazione dei beni materiali che spesso sono il focus di questo genere musicale.

Ecco come lo racconta Francesco:

“Scrivere questo disco mi ha salvato la vita in un momento cosi ‘complesso’ per la mia normalità. L’ho accudito come un figlio, l’ho protetto nei momenti di instabilità e adesso sono pronto a farlo conoscere a tutto il mio pubblico perché so che saprà comprenderlo fino in fondo.

La connotazione ‘solo’ ha molteplici significati, in ogni traccia ne nascondo uno.

Questo disco è dedicato a chi non sa più dove sbattere la testa ma ogni giorno continua la sua strada, a chi riesce a respirare soltanto nella sua ‘bolla’, a chi si sente perso ma sogna ancora in grande. Io non sono solo, sono solo Francesco.”