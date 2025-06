Cristina Lizzul presenta il nuovo singolo “Aggio Truvato L’Ammore” feat Laioung

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Aggio Truvato L’Ammore feat Laioung è il nuovo singolo di Cristina Lizzul, che torna con un brano dalle sonorità R&B, in perfetto stile sexydrill, che racconta l’amore come un’esperienza spirituale, quasi divina: un miracolo raro, vissuto come una rinascita emotiva.

Nel brano – prodotto da Obi1 – Cristina Lizzul esprime la profondità e l’entusiasmo di aver finalmente trovato – dopo un lungo percorso fatto di battaglie interiori e delusioni – un amore puro e autentico. Ma… mentre lei celebra questo miracolo emotivo, Laioung appare distaccato, quasi timoroso di accogliere un sentimento così grande.

Ed ecco che, piuttosto che rispondere con un “ti amo“, si abbandona a un disilluso “ho messo il cuore nel portafoglio per poter amare gli affari“, rivelando così una realtà emotiva più dura e concreta, che ruota intorno al conflitto tra il desiderio di amare e la necessità di proteggersi.

“Aggio Truvato L’Ammore”: Cristina Lizzul racconta l’incontro con Laioung

“Io e Laioung ci siamo conosciuti nel backstage di un concerto di Clementino ed Alborosie, quando ero in tour con Polo della Famiglia“, racconta Cristina Lizzul.

“Poi, più di un anno dopo, ci siamo rincontrati a Milano per una sessione. Nello specifico, abbiamo lavorato a un brano che non so nemmeno se vedrà mai la luce del sole. In seguito, è venuto lui qui a Napoli per produrre alcuni miei pezzi”.

Arriviamo così ad Aggio Truvato L’Ammore: “In quel periodo avevo già scritto il primo verso. Durante quella settimana creativa napoletana gli ho semplicemente chiesto: ‘Hop on the track with me’.

La risposta? “Senza pensarci troppo, ha aperto Logic, si è seduto al computer e ha iniziato a scrivere e registrare la sua parte”.

Ma non è tutto! Laioung ha infatti curato anche mix e master: “Ci ha messo davvero l’anima”, ha raccontato la Lizzul.

Poi, ha aggiunto: “Collaborare con uno dei pionieri della trap italiana ha significato molto per me, soprattutto perché il mio sound porta con sé tante sfumature di quel mondo. Non avrei potuto immaginare un artista più adatto a condividere questo pezzo. È entrato nel mio mondo e l’ha capito. Laioung ha creduto in me sin dal primo momento“.