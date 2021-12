A 36 anni dall’uscita Cristina D’Avena è disco d’oro con la celebre “Occhi di gatto”

Cristina D’Avena conquista a sorpresa un nuovo disco d’oro dell’epoca FIMI (dal 2010 in poi) per una sigla tra le più amate tra quelle che ha inciso per un cartone animato, Occhi di gatto.

Sono passati ben 36 anni da quando la celebre sigla è stata pubblicata per la prima volta in vinile ed ora, nell’epoca dello streaming e del digitale, conquista un disco d’oro per le oltre 35.000 unità/copie.

Cristina d’avena occhi di gatto

La canzone è scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci e uscì su etichetta RTI S.p.A.

Ecco come l’artista bolognese ha commentato attraverso i propri social il suo entusiasmo per il riconoscimento ricevuto…

Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro!

Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!

Ottantatreesimo singolo discografico della carriera di Cristina D’Avena, il brano è stato anche reinciso nel 2017 nell’album Duets – Tutti cantano Cristina con la partecipazione di Loredana Bertè.

OCCHI DI GATTO – TESTO E AUDIO

Tre ragazze bellissime

tre sorelle furbissime

son tre ladre abilissime

molto sveglie agilissime

Con l’astuzia e perizia

ed unendo sempre un poco di furbizia

riescon sempre a fuggire

e nel nulla sparire

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Ecco ha colpito la’, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

tre tipette esilissime

son tre ladre abilissime

dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

poiché fanno sempre tutto con prudenza

sono pronte a rubare

solo cose assai rare

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

è questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

Oh Oh Oh Occhi di gatto

ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto