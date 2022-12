“Raffaella” è la sigla del nuovo programma tv di Cristiano Malgioglio che fu condotto dalla Carrà in Spagna

Cristiano Malgioglio Raffaella testo e significato del brano lanciato con il gruppo spagnolo Varry Brava che fa da sigla al nuovo programma in onda dal 7 dicembre nella seconda serata di Rai 2, Mi casa Es Tu casa.

Ospite di Rtl 102.5 Cristiano ha spiegato di aver voglia di tornare alle canzoni d’amore e raccontato meglio questo nuovo programma che è un format spagnolo di grande successo condotto da Raffaella Carrà proprio in Spagna per due anni.

“Ora la palla è passata a me anche se lei è irraggiungibile. Non sono uno di quelli che ha il terrore dell’audience, con questo programma cerco di fare una cosa diversa dagli altri. Ho cercato il colore e queste puntate sono dedicate a Raffaella, a mia madre e a tutte le donne. Comunque vada sarà un successo.“

Nella prima puntata del programma saranno ospiti tra gli altri Heather Parisi e, direttamente dall’Inghilterra ci sarà Sam Ryder. Prossimamente arriverà anche Ilona Staller.e la grande cantante spagnola Luz Casal che interpreterà Un anno d’amore.

I sogni proibiti? Jennifer Lopez e Oprah Winfrey .

Cristiano Malgioglio Raffaella significato del brano

Il grande successo di Varry Brava, Raffaella arriva in Italia e si rinnova in questa versione con Cristiano Malgioglio. Una canzone piena di energia ed emozione che condensa perfettamente tutta l’essenza del gruppo, con una melodia che mescola il pop spagnolo e la disco italiana, con Cristiano a dare un tocco glamour.

“Nel programma omaggio Raffaella con una canzona potente, un pezzo molto bello con il gruppo spagnolo Varry Brava” ha dichiarato Maglioglio. Il brano esce per Altafonte Italia e Cristiano Malgioglio appare per concessione di Artist First.

Il pezzo è un omaggio all’icona dello spettacolo Raffaella Carrà, cara amica di Cristiano, per la quale l’artista è stato autore di diversi brani durante la lunga carriera della showgirl, tra cui la canzone Innamorata che Raffaella dedicò al compagno di una vita Sergio Japino.

Cristiano maglioglio Raffaella testo

Es una fiesta di colore questo spettacolo

Realmente soy un tonto

un estúpido en el fondo

que otra noche vuelve a ver cómo te vas

Pa-pa-para-pa-pada-pa

yo te amaba ciegamente

me olvidaste de repente

porque a ti lo que te gusta

y te divierte en el amor es empezar

Y hasta el final

yo te hice caso

fui un perro con un lazo

pero hoy todo cambiará

y seré una estrella

y cierra el antro y subo al coche

prendo radio y en la noche

suena a tope una de Raffaella

Vuela, sobre la disco

vuela, dame un mordisco

Pa-pa-pa-pada

Me dice

Pa-pa-pa-pada

qué dices

vuela, y en un momento

vuela, le grita al viento

Pa-pa-pa-pada

te quiero

pa-pa-pa-pada

torero

vuela, sobre la disco

vuela, dame un mordisco

Pa-pa-pa-pada

me dice

Pa-pa-pa-pada

qué dices

vuela, y en un momento

vuela, le grita al viento

Pa-pa-pa-pada

te quiero

Pa-pa-pa-pada

Okey, okey

es complicado

entender lo que ha pasado

me hizo sombra en la alfombra

su recuerdo grande y claro

se peinó un poco el flequillo

y me deslumbró su brillo

me he quedo anonadado

al verla bajar del auto

Vuela, sobre la disco

vuela, dame un mordisco

Pa-pa-pa-pada

me dice

Pa-pa-pa-pada

qué dices

vuela, y en un momento

vuela, le grita al viento

Pa-pa-pa-pada

te quiero

Pa-pa-pa-pada

torero

Vuela, sobre la disco

dame un mordisco

Pa-pa-pa-pada

me dice

Pa-pa-pa-pada

qué dices

vuela, y en un momento

vuela, le grita al viento

Pa-pa-pa-pada

te quiero

Pa-pa-pa-pada

torero

le grita al vient

Vuela oh-oh

suena a tope una de Raffaella

vuela

suena a tope una de Raffaella