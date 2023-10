Cristiano Malgioglio contro Mahmood per “Cocktail d’Amore”: “Se non ha idee, cambi lavoro”

Attualmente a Istanbul, dove vive il fidanzato, Cristiano Malgioglio ha duramente attaccato Mahmood per il titolo del suo nuovo singolo, “Cocktail d’Amore“, che è uguale a quello di un celebre brano scritto dallo stesso Malgioglio e portato al successo da Stefania Rotolo, showgirl scomparsa all’età di trent’anni nel 1981.

“Sono arrabbiato, perché mi hanno avvertito che Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola ‘Cocktail d’Amore‘. Quello è un titolo iconico, legato a un brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo“, ha esordito il cantautore e paroliere siciliano.

Poi, ha aggiunto: “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel Blu Dipinto di Blu’. Non si può fare, mi fa infuriare. se avesse fatto una cover, sarebbe stata un bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile io divento una bestia”.

Cristiano Malgioglio contro Mahmood

Ciò che Malgioglio non sa, o che fa finta di non sapere, è che la SIAE consente il deposito di brani con titoli uguali.

Ci sono infatti decine, se non centinaia, di brani che riportano lo stesso titolo. Un esempio? Michele Bravi (qui la nostra videointervista) ha pubblicato venerdì 27 ottobre un nuovo singolo, “Odio“, il cui titolo è uguale a quello di un celebre brano di Umberto Bindi del 1959. E sempre del cantautore ligure è un altro brano (scritto da Franco Califano e Nisa e portato al successo da Ornella Vanoni) di cui Motta (qui la nostra videointervista) ha ripreso il titolo nel suo nuovo album, “La musica è finita“.

Nonostante ciò, è comprensibile il fatto che Malgioglio voglia tutelare un brano come “Cocktail d’Amore“, affinché resti sempre e solo legato alla figura di Stefania Rotolo. Ciò che troviamo davvero esagerato è l’attacco a Mahmood con frasi molto forti come: “Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro”.