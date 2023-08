Torna Cristiano Malgioglio per raccontare con Bungaro una “Vita porno”

Cristiano Malgioglio Vita porno significato del testo del brano che lo vede duettare con Bungaro. Una canzone scritta dallo stesso Cristiano con Bungaro, Simone Guzzino e Niccolò Agliardi, quest’ultimo autore e compositore vincitore del Golden Globe grazie a “Io sì (seen)” di Laura Pausini.

Da diversi anni Cristiano Malgioglio, anche grazie alla collaborazione con Lorenzo Suraci, il patron di Rtl 102.5, è tornato a lanciare singoli. Tra i suoi successi recenti ricordiamo “Mi sono innamorato di tuo marito“, “Danzando danzando” la nuova versione di “Dolceamaro” con Barbara D’Urso e “Notte perfetta“.

Per il nuovo brano, “Vita porno“, canzone fuori da venerdì 1 settembre per Artist First, sceglie di collaborare con uno dei cantautori e compositori più stimati della scena italiana, già autore di brani per Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Francesco Renga e Giusy Ferreri, tra gli altri, Bungaro.

Cristiano Malgioglio Vita porno significato del brano

“Questo brano“, racconta Cristiano Malgioglio, “racconta una divertente storia d’amore che si porta dietro tutte le contraddizioni dei nostri giorni.”

Bungaro racconta così la genesi della canzone:

“Vita Porno nasce da una chiacchierata con Niccolò Agliardi. Abbiamo pensato di raccontare questi tempi strani in cui il rischio che si corre è dare più importanza all’apparire che all’essere, sacrificando ironia e freschezza.

Cristiano Malgioglio è stato il primo nome a cui abbiamo simultaneamente pensato, proprio per la sua capacità di essere ‘personaggio’ senza perdere intelligenza, spirito e originalità”.

Cristiano Malgioglio vita porno testo e audio

In arrivo dall’1 settembre

Porno

facciamo tutti parte della lista

bevendo un bicchiere di Matai

e giudichiamo i fasti della festa

senza nessuna pietà