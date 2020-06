Dopo 30 anni di carriera con i Marlene Kuntz, è ora il momento dell’uscita dell’album dell’esordio solista di Cristiano Godano Mi ero perso il cuore (Ala Bianca Group / Warner Music).

Il disco è disponibile in digitale, CD, doppio vinile da collezione 180gr (con la bonus track Per sempre mi avrai) e, dopo il singolo Ti voglio dire (ne abbiamo parlato Qui), è ora in radio anche il brano Com’è possibile.

Si tratta di un album che si può definire come una collezione di canzoni che raccontano i demoni della mente, un disco attuale che ha il coraggio della paura e esibisce questa poetica vulnerabilità.

13 tracce prodotte da Luca A. Rossi e Gianni Maroccolo con lo stesso Cristiano Godano. Testi e musica di ogni brano portano la firma del cantautore. Nell’album hanno suonato, oltre al leader dei Marlene Kuntz anche Gianni Maroccolo, Luca A. Rossi e Simone Filippi.

E’ un disco composto intense ballate che ricordano Leonard Cohen, ma anche due pezzi più rock stile Marlene Kuntz e due pezzi dalle sonorità country. Nel brano Nella natura il suono della chitarra portante è stato ottenuto registrandolo da un iPhone.

L’album è contraddistinto da arrangiamenti minimali, che si differenziano rispetto al periodo Marlene Kuntz e che risentono di un approccio diverso, suonati da musicisti con una sensibilità di matrice divergente. E’ chiara da parte del cantautore l’esigenza di porsi in prima persona e non come frontman di un gruppo.

“Questo disco suona come nei miei sogni”

Queste le parole utilizzate da Cristiano Godano in conferenza stampa per descrivere la soddisfazione di un progetto centrato e che delinea uno stato d’animo preciso, ma allo stesso tempo dissonante.

CRISTIANO GODANO MI ERO PERSO IL CUORE – TRACKLIST

1. La mia vincita

2. Sei sempre qui con me

3. Ti voglio dire

4. Com’è possibile

5. Lamento del depresso

6. Ciò che sarò io

7. Ho bisogno di te

8. Dietro le parole

9. Padre e figlio

10. Figlio e padre

11. Panico

12. Nella natura

13. Ma il cuore batte

CRISTIANO GODANO LIVE

“In questa strana estate siamo tutti speranzosi. Si sta verificando un allentamento della tensione e tutti sono abbastanza vicini. L’auspicio è che se ne esca con zero nuovi focolai. Mi auguro di suonare in situazioni bucoliche. Non si può impedire ai musicisti di fare cose.”

Il 2 luglio Cristiano Godano sarà ospite nel cortile della Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Si esibirà in un mini live e approfondirà il nuovo album e temi di attualità con Nicola Ricciardi, direttore artistico delle OGR di Torino. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube della GAMeC.

Il 16 luglio il cantautore presenterà il libro Nuotando nell’aria al Circolo dei Lettori di Novara. Il 18 luglio sarà, invece, al Festival Auronzo Aperta di Auronzo di Cadore (BL).

Il 26 luglio, infine, sarà ospite della Villa Campolieto di Napoli, all’interno del Festival delle Ville Vesuviane, con il poeta Davide Rondoni per uno spettacolo di musica e poesia.

Foto di Guido Harari