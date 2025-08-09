Cristiano Cosa nell’album “Cosa sono io” ricerca un modo autentico e consapevole di vivere

Il polistrumentista tarantino Cristiano Cosa è pronto a lanciare il suo primo album Cosa sono io, in uscita il 12 settembre.

Cosa sono io è un concept album esistenzialista ispirato alla frase del filosofo Heidegger “l’esserci è il tempo”, che si muove tra pop, echi di canzone d’autore, influenze brit, ballad, funk e rock.

Cristiano Cosa mette in scena la resa alla vita stessa e il conseguente affidarsi all’istinto e alle forme più profonde del nostro essere. Guardando al passato, interpretando il presente e immaginando il futuro, indaga la propria identità alla ricerca di un modo autentico e consapevole di vivere.

Le emozioni emergono senza filtri, guidate dal pianoforte, che amplifica, colora e abita le parole.

Cristiano Cosa – Cosa sono io – Tracklist

Vivere per me

La voglia

Come mi viene

EXISTO (Prelude)

Per non morire

Girandola

La vita cos’è

Nusa (Quando la sera)

Cieli di carta

Final broadcast

Per non morire (Extended version)

Cristiano Cosa, in tutto l’album, dimostra carattere nella scrittura e nell’interpretazione. È capace di raccontare le emozioni centellinando le parole e sostenendole su un letto di note che ne valorizza il significato.

L’album si apre con Vivere per me e La voglia, due brani intimi e diretti che aprono al confronto. Come mi viene, sostenuto da un ritmo incalzante, invita a tenere il tempo e cantare già dal secondo ascolto. A questo si contrappone EXISTO (Prelude), un viaggio tra le note e i pensieri.

Grinta e accordi rock ritornano in Per non morire, che potrebbe essere un potenziale singolo. In Girandola, il pop e la melodia si spalleggiano in un brano delicato e raffinato. Seguono La vita cos’è e Nusa (Quando la sera), un brano molto intenso che inizia come una carezza e si trasforma in un grido di speranza e protezione.

Il disco si chiude con Cieli di carta, la grinta dirompente di Final broadcast e una nuova versione di Per non morire (Extended version), con una delicata intro solo piano.

Clicca su Continua per conoscere meglio Cristiano Cosa