Cristiano Cosa nell’album “Cosa sono io” ricerca un modo autentico e consapevole di vivere

Il polistrumentista tarantino Cristiano Cosa è pronto a lanciare il suo primo album Cosa sono io, in uscita il 12 settembre.
Cosa sono io è un concept album esistenzialista ispirato alla frase del filosofo Heidegger “l’esserci è il tempo”, che si muove tra pop, echi di canzone d’autore, influenze brit, ballad, funk e rock.
Cristiano Cosa mette in scena la resa alla vita stessa e il conseguente affidarsi all’istinto e alle forme più profonde del nostro essere. Guardando al passato, interpretando il presente e immaginando il futuro, indaga la propria identità alla ricerca di un modo autentico e consapevole di vivere.
Le emozioni emergono senza filtri, guidate dal pianoforte, che amplifica, colora e abita le parole.
Cristiano Cosa – Cosa sono io – Tracklist
- Vivere per me
- La voglia
- Come mi viene
- EXISTO (Prelude)
- Per non morire
- Girandola
- La vita cos’è
- Nusa (Quando la sera)
- Cieli di carta
- Final broadcast
- Per non morire (Extended version)
Cristiano Cosa, in tutto l’album, dimostra carattere nella scrittura e nell’interpretazione. È capace di raccontare le emozioni centellinando le parole e sostenendole su un letto di note che ne valorizza il significato.
L’album si apre con Vivere per me e La voglia, due brani intimi e diretti che aprono al confronto. Come mi viene, sostenuto da un ritmo incalzante, invita a tenere il tempo e cantare già dal secondo ascolto. A questo si contrappone EXISTO (Prelude), un viaggio tra le note e i pensieri.
Grinta e accordi rock ritornano in Per non morire, che potrebbe essere un potenziale singolo. In Girandola, il pop e la melodia si spalleggiano in un brano delicato e raffinato. Seguono La vita cos’è e Nusa (Quando la sera), un brano molto intenso che inizia come una carezza e si trasforma in un grido di speranza e protezione.
Il disco si chiude con Cieli di carta, la grinta dirompente di Final broadcast e una nuova versione di Per non morire (Extended version), con una delicata intro solo piano.
Clicca su Continua per conoscere meglio Cristiano Cosa