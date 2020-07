Si svolgerà il 3 agosto l’inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova, costruito in meno di due anni dove un tempo sorgeva il tristemente noto Ponte Morandi. La cerimonia vedrà la presenza delle più alte cariche dello Stato e per la prima volta verrà trasmessa una speciale versione di Creuza de ma.

Creuza de ma è lo storico ed evocativo brano che da il titolo all’album di Fabrizio De André uscito nel 1984 e che da più parti è considerato come un capolavoro della musica italiana.

“La possibilità di realizzare una nuova versione di Crêuza de mä, per l’inaugurazione del Ponte, mi ha coinvolta in modo particolare e insieme a me ha appassionato la maggior parte dei più bravi cantanti italiani; purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti.

Voglio ringraziarli tutti per la passione messa in questo lavoro e anche per l’amore dimostrato nei confronti di Fabrizio.”