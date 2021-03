Coso omaggia gli anni ’90 nel singolo “Buona Giornata”

Coso lancia il singolo Buona Giornata, cover della canzone che i Ricchi e Poveri presentarono al Festival di Sanremo nel 1990. Il brano, disponibile negli store digitali dal 19 febbraio 2021, è un omaggio agli anni ’90 e al sound di allora.

Coso propone un pop gioCoso che dopo un viaggio vortiCoso a ritroso ci fa entrare negli iconici anni ’90. Non è un cantante e non è una band. Coso è musica pop italiana da ballare e cantare a squarciagola, gridando “buona giornata”. Ed infatti, recita il testo, “Ti ricorderai di me non per il nome ma di questo flow che gravemente nuoce”.

Gli anni ’90 hanno ribaltato il mondo dal punto di vista storico, culturale, comunicativo, sociale. Sono gli anni del progresso tecnologico, del culto e del mood stay positive. Erano giorni di sitcom, da sitcom. Ballo e sballo. Street style, cappellini da baseball, felpe della NBA e magliette in tinta tie dye. Erano ossessione e sorriso, che Coso omaggia con un tributo alla musica e alla tv di un periodo storico stravagante, ribelle, spettinato e patinato. Il più fluo di tutti!

Come fluo è il flow del singolo Buona Giornata (distribuito da Universal Music). Le note del brano dei Ricchi e Poveri divennero tendenza; le parole, uno slogan per una generazione “cotonata”. Quel sound e quello slogan sono adesso riproposti da Coso, con la medesima aspirazione: entrare in testa e nelle orecchie di tutti.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube.

Coso – Buona Giornata – Video

