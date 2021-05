Torna Cosmo con “La Terza estate dell’amore”- 12 tracce, 12 palpitanti dimensioni tra clubbing e World Music

Cosmo nuovo album in arrivo a sorpresa. Uscirà il 21 maggio il nuovo progetto discografico del cantautore già disponibile al preorder qui.

Per comunicare in anticipo l’uscita del disco sono state installate affissioni fluorescenti sparse tra le periferie e i quartieri di diverse città italiane ma non solo… anche musica nell’aria, spinta dalle casse installate in luoghi simbolo, di culto dell’arte e dell’aggregazione. Così Cosmo ha scelto di presentare il suo nuovo album intitolato LA TERZA ESTATE DELL’AMORE.

A Roma e Milano, e nei boschi del canavese, sono state realizzate delle installazioni di impianti audio che suonavano a sorpresa le canzoni de LA TERZA ESTATE DELL’AMORE. Le location scelte per quest’operazione sono parchi cittadini, case abbandonate ma anche luoghi di aggregazione culturale messi a dura prova durante la pandemia ancora in corso: live club piccoli e attivi sul territorio come MONK e Le Mura a Roma, vere e proprie istituzioni come Circolo Magnolia a Milano, centri sociali come l’eXSnia, lo spazio culturale occupato Tempio Del Futuro Perduto, fino ad arrivare al Forum di Assago.

Proprio al Forum, in sinergia di intenti con il movimento Bauli In Piazza – We Make Events Italia, sono stati esposti i bauli simbolo della categoria dei tecnici e di tutti i lavoratori dello spettacolo e degli eventi. Un segnale preciso e inequivocabile: la musica torna a rompere il silenzio e la monotonia.

Cosmo nuovo album: la terza estate dell’amore

LA TERZA ESTATE DELL’AMORE, fuori per 42 Records, sarà composto da 12 tracce, 12 palpitanti dimensioni, presentate in anteprima senza essere annunciate in modo particolare e al tempo stesso chiarissimo, mettendo la musica al centro di tutto.





Il quarto progetto discografico di Cosmo, punto d’incontro tra clubbing, world music, suoni psichedelici e forma canzone, è disponibile in due diversi formati: CD e Doppio LP (colorato giallo e magenta; colorato black; colorato verde). Questa la tracklist del progetto:

DUM DUM ANTIPOP LA MUSICA ILLEGALE FRESCA MANGO LA CATTEDRALE PUCCY BOM FUORI feat. Silvia Konstance GUNDALA IO BALLO VELE AL VENTO NOI

Foto di Chiara Lombardi