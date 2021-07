“La prima festa dell’amore” di Cosmo mette a segno il primo sold out

Cosmo live è pronto a tornare live con La prima festa dell’amore, il primo live in Italia con posti in piedi e senza distanziamento, e in una sola settimana dall’apertura delle prevendite è stato registrato il SOLD OUT di una delle due date annunciate.

Ecco come Cosmo ha presentato questi live:

“Sono due anni che non faccio esibizioni live, siamo stati compressi per troppo tempo, il nostro settore è stato messo in coda a tutto come fosse superfluo. La gente deve poter ballare liberamente e ora, grazie a green pass e tamponi negativi, si riparte con un concerto senza distanziamento: l’umanità potrà di nuovo esprimersi e ci sarà un’esplosione, la gente darà il suo meglio.“

Dopo più di 18 mesi di stop ricominciamo a vivere la musica come andrebbe vissuta, ballando, senza distanziamento, nella storica venue dell’ARENA PARCO NORD di BOLOGNA l’1 e il 2 OTTOBRE 2021.

COSMO live: COME PARTECIPARE e cosa serve

Una strepitosa partenza per LA PRIMA FESTA DELL’AMORE di Cosmo che, a una sola settimana dall’apertura delle prevendite, registra il SOLD OUT della data del 2 ottobre all’ARENA PARCO NORD di BOLOGNA. I biglietti sono ancora disponibili in esclusiva su Dice per la data del 1 ottobre.

L’accesso al primo live italiano, con posti in piedi e senza distanziamento, sarà consentito con il GREEN PASS per i vaccinati, oppure con esito negativo di tampone rapido effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento.

Lo spunto di trovare una soluzione nel pieno rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti e dei protocolli, nasce dalle decine di esperimenti che in questi mesi sono andati a buon fine in Europa e nel mondo ma che in Italia non sono ancora mai sbarcati.

Lo show si svolgerà sotto un grande tendone circense da Festival internazionale, aperto ai lati in modo da garantire la naturale circolazione dell’aria.

L’artista e l’organizzazione hanno come massima priorità la sicurezza delle persone: se la situazione epidemiologica ospedaliera dovesse risultare incompatibile con lo svolgimento del concerto nelle date prestabilite, non solo gli appuntamenti verranno riprogrammati ma per chi lo vorrà il costo del biglietto sarà totalmente rimborsato. Allo stesso modo, il costo del biglietto verrà rimborsato anche a chi, essendo in possesso di un biglietto acquistato in prevendita, dovesse trovarsi in una situazione di positività a ridosso dell’evento.

L’idea è quella di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto e per allontanare dall’immaginario collettivo l’idea che i concerti siano un luogo pericoloso, nell’area del concerto verranno allestiti anche dei punti di sensibilizzazione e stand dedicati alla tematica della riduzione del danno per gli utilizzatori di sostanze.

I live saranno l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album La terza stagione dell’amore pubblicato da Columbia/Sony Music Italy con 42 Records e IVREATRONIC.