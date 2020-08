Cosa Resterà degli Anni ’90: 1995 Esplode il talento di Gianluca Grignani

Eccoci arrivati al nuovo appuntamento con la storia della musica italiana anni ’90: il 1995.

Nel 1995 nascono Francesca Michielin (25 febbraio), Lorenzo Fragola (26 aprile) e Irama (20 dicembre), ma il 12 maggio la musica perde una sua pietra miliare: la straordinaria intensità interpretativa di Mia Martini.

ANNI ’90 – IL FESTIVAL DI SANREMO

Dal 21 al 25 febbraio si svolse la 45^ edizione del Festival di Sanremo. Indovinate chi conduce? Ancora una volta lui, Pippo Baudo affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll.

Il Pippo Nazionale, ancora una volta, riesce a costruire un festival denso di canzoni che, a 25 anni di distanza, riusciremmo ad intonare: dalla vincitrice Come Saprei di Giorgia, Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore, Gente come noi di Spagna, Con te partirò di Andrea Bocelli, Fiorello con Finalmente tu scritta da Pezzali e Repetto, Max Pezzali che partecipa anche come 883 (senza Mauro) con Senza averti qui.

Una curiosità. In quell’anno la valletta bionda, Anna Falchi, era la compagna di Fiorello e fu proprio lei a presentarlo sul palco dell’Ariston.

Anche quest’anno le grandi e forti novità arrivarono dalla categoria Nuove Proposte dove vinsero i Neri per Caso con Le ragazze, seguiti da Massimo di Cataldo con Che sarà di me. Terzo posto per Lo specchio dei pensieri di Gigi Finizio.

Fuori dal podio Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso (6°) e Daniele Silvestri con L’uomo col megafono (10°) che arriva sul palco con un vero e proprio megafono e dei cartelli.

Nella prossima pagina si parla dei successi di Sanremo, ovvero Sanremo Top.