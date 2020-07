Anni ’90. Achille Lauro, con il suo nuovo album 1990, ha deciso di omaggiare la musica di un decennio che, a distanza di ormai 30 anni, è diventato mitico.

Anche noi, allora, da questa settimana vogliamo ripercorrerlo musicalmente, per far conoscere a chi non c’era (o era troppo giovane per ricordarselo) che cosa faceva battere il nostro cuore a ritmo di musica. Musica che ascoltavamo con le nostre cassette che giravano nel walkman.

Sì, a casa iniziavamo ad avere i CD, ma erano ancora riservati a pochi fortunati.

Nel 1990 fu l’anno dell’esordio di Marco Masini e Luciano Ligabue e della consacrazione internazionale di Eros Ramazzotti, ma fu anche l’anno dei Mondiali di Calcio Italia ’90 e la sua mascotte Ciao.

1990 GLI ALBUM

LIGABUE

Fu pubblicato proprio nel 1990 il disco d’esordio del trentenne Luciano Ligabue, intitolato semplicemente Ligabue. Era prassi, in quel periodo, che il primo album portasse il nome del cantante.

Memorabili i singoli in esso contenuti, tutti diventati celebri per non dire dei grandi classici della discografia del Liga:

Balliamo sul mondo Bambolina e barracuda Piccola stella senza cielo Marlon Brando è sempre lui Non è tempo per noi Bar Mario Sogni di rock ‘n’ roll Radio Radianti Freddo cane in questa palude Angelo della nebbia Figlio d’un cane

LITFIBA

Quello dei Litfiba, invece, non fu un esordio in senso stretto perché Ghigo e Piero erano in attività già da una decina d’anni, ma El Diablo fu l’album che li consacrò al grande pubblico.

Era la prima parte de La Tetralogia degli elementi, ripresa dai due negli ultimi anni, a dimostrazione (se mai ce ne fosse stato bisogno) che gli anni ’90 sono stati fondamentali nell’evoluzione della musica italiana.

Otto tracce per poco più di 36 minuti di musica, il minimo per poter considerare il lavoro un LP (gli “EP” diventeranno di moda parecchi lustri dopo).

Ecco la tracklist:

El diablo Proibito Il volo Siamo umani Woda-Woda Ragazzo Gioconda Resisti

EROS RAMAZZOTTI

Eros Ramazzotti pubblica l’album In ogni senso che lo proietta al successo internazionale con oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo. La tracklist è piena di singoli e brani scala classifiche:

Se bastasse una canzone C’è una strada in cielo Amore contro Dammi la luna Taxi story Dolce Barbara Amarti è l’immenso per me feat. Antonella Bucci Canzoni lontane Cara prof Cantico Oggi che giorno è Andare…in ogni senso

MANGO

Mango pubblicò il suo album Sirtaki, da cui furono estratti singoli come Nella mia città e Come Monna Lisa.

Tra le donne è l’anno di Mietta che, dopo la vittoria dell’anno precedente nelle Nuove proposte del Festival di Sanremo, incide con Amedeo Minghi Vattene amore e pubblica il suo primo album, Canzoni.

Risultato? Oltre 500.000 copie vendute, il Telegatto a Vota la voce come artista femminile dell’anno e diversi altri riconoscimenti.

