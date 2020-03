Coronavirus concerti annullati e musica dal vivo… via internet.

Il Coronavirus sta creando danni ovunque, danni non solo di carattere economico (solo il settore della musica dal vivo ha già visto “bruciati” oltre 10 milioni di euro) ma ora, con l’avvertenza di rimane nelle proprie case, anche di natura emotiva.

La popolazione è intimorita, spaventata e oggi più che mai ha bisogno di poter staccare la testa.

Per questo All Music Italia riprende l’appello di Franco Zanetti, Direttore di Rockol, che in un suo editoriale che trovate qui ha lanciato un importante appello agli artisti italiani.

Coronavirus concerti in streaming

L’idea di Zanetti è rivolta all’industria discografica e chiede di stilare un calendario con una serie di concerti in diretta social o su altre piattaforme (come già fatto da Gabbani e Tiromancino) cercando al tempo stesso di raccogliere donazioni per le strutture ospedaliere come già fatto da Fedez e Chiara Ferragni (vedi qui).

Come già detto All Music Italia appoggia in toto l’idea di Franco Zanetti e mette a disposizione le sue pagine per promuovere queste iniziative.

Per tanto giriamo questo appello a F&P Group, Vivo Concerti, Live Nation, Magellano, OTR e tutte le realtà di musica dal vivo in Italia oltre a tutte le case discografiche.

Ciò che servirebbe fare non è sicuramente semplice ma nemmeno impossibile per dei professionisti del settore.

Fissare un calendario dei live

Trovare una piattaforma accessibile a tutti per trasmettere in streaming

Istituire un numero verde/sms e una piattaforma per le donazioni

Qui a seguire un estratto dell’editoriale di Franco Zanetti:

“Oltre a, comprensibilmente, preoccuparsi per i mancati introiti dei concerti rimandati o annullati, sarebbe bello che l’industria della musica cominciasse, per quanto possibile, ad attivarsi con iniziative utili.

Ieri sera Federico Zampaglione ha suonato in diretta Facebook. Domani Francesco Gabbani terrà un live da casa sua in diretta Instagram. Un esempio che in molti potrebbero seguire, magari coordinandosi per stilare un calendario che copra, giorno per giorno, tutto il periodo di fermo degli eventi e dei concerti, e che possa essere annunciato con un ragionevole anticipo.

E magari attivando una raccolta di donazioni, fra tutti quelli che seguiranno le dirette, da destinare agli ospedali per l’acquisto di attrezzature indispensabili per curare i ricoverati – come hanno fatto, con un’iniziativa ammirevole, Fedez e Chiara Ferragni.

Rockol è pronto a dare il massimo risalto a un progetto di questo genere.”