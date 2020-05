Cornio lancia il primo singolo “Paranormale” in un periodo difficile per sé

Paranormale è il singolo di debutto di Cornio, cantautore torinese. Il pezzo è disponibile dal 10 aprile 2020 ed è accompagnato da un videoclip ufficiale.

La canzone racconta la ricerca di punti di contatto nella vita di coppia. Sotto il profilo musicale, sperimenta diversi generi musicali: indie italiano, cantautorato, contemporary R&B ed elettropop. Il presenta un testo d’impatto, dove la parola “paranormale” è inclusa nella texture musicale.

Paranormale esce in un periodo difficile per il suo autore. Infatti, Cornio – oltre ad essere un cantautore – lavora come medico in corsia; e ha aderito al bando per l’emergenza Covid. Nel prestare servizio da volontario presso l’Ospedale di Chivasso, ha contratto il virus; e si è trovato a vivere l’esperienza della quarantena.

Nonostante ciò che gli stava succedendo, Cornio ha deciso di pubblicare comunque il suo primo singolo. Forse, la spiegazione si trova nelle parole con cui il cantautore presenta se stesso e la propria musica. “Faccio musica da quando ero bambino, ma solo da poco ho scelto di iniziare a parlare di me con un progetto solista. Nei miei pezzi parlo della complessità delle piccole cose e provo a condividere momenti personali”. Ed ancora: “Penso che fare il medico e scrivere musica siano due mondi lontani che, in qualche modo, riescono a influenzarsi a vicenda. I miei pezzi vogliono essere per tutti, spero che anche tu ti ci possa ritrovare”.

Cornio, tra musica e medicina

La vita di Cornio è caratterizzata dalla musica e dalla medicina. Classe 1993, inizia a studiare chitarra a 7 anni; e a 12 anni è ammesso al Conservatorio al secondo anno di chitarra classica. Durante gli studi, si appassiona al canto corale, alla storia della musica e alla composizione. Nasce poi l’interesse per la musica popolare e rock, che lo porta a dedicarsi allo studio della chitarra elettrica e del piano da autodidatta.

A 18 anni, Cornio si iscrive alla Facoltà di Medicina. Contestualmente, entra in contatto con la realtà delle live band, esibendosi per dieci anni in numerosi locali torinesi.

Negli anni, fonda diverse band (Tipsy Wanderlust, Fetish Moon e Unaesthetik), suona nei Circus Yell, e fa parte dei Fuoricorso Mood. Nel 2017, fonda la cover band Birra Gratis con i colleghi di Medicina. Nel 2019, un anno dopo la laurea, decide di coinvolgere i Birra Gratis nel suo progetto solista, Cornio, e provare a trasmettere la sua personale idea di musica.

Paranormale, il video

Qui di seguito potete vedere il videoclip ufficiale che Cordio ha realizzato per accompagnare l’uscita di Paranormale.

