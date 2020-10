In Copertina

Esclusiva: Torna Giulia Molino con "Cchiù forte" brano in collaborazione con due artisti partenopei

La cantante è reduce dalla partecipazione al Lunezia 2020 dove ha ritirato un premio per il brano "Le domeniche di maggio".

Classifica Spotify Settimana #40: Ernia ancora in testa, ma occhio a Gazzelle!

Superclassico di Ernia conserva la vetta davanti alla nuova entrata Destri di Gazzelle. Entra nella Top Ten il nuovo singolo di Fedez.

Classifiche Di Vendita Settimana #40: Emis Killa e Jake La Furia fermano Renato Zero e Achille Lauro

Emis Killa e Jake La Furia mantengono la vetta della chart degli album. Ernia conquista la classifica dei singoli, mentre tra i vinili primo The Weeknd.

Neno è l'artista del mese su Mtv New Generation. "Faccio tardi pure oggi" da 4 mesi nella classifica radio indipendenti

Il giovane cantautore sarà ospite il 7 ottobre del concerto celebrativo di Pierdavide Carone.

Andrea Bocelli: svelata data di uscita e tracklist del nuovo album “Believe”

Nel nuovo album una selezione di brani toccanti legati al tema della fede con duetti con Alison Krauss e Cecilia Bartoli.

Area Sanremo 2020: fuori il bando di iscrizione della nuova edizione

Ecco tutte le informazioni, e i link correlati, per iscriversi alla nuova edizione del Contest musicale.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.

Videointervista a Michele Morrone: "Voglio essere vicino al mio pubblico attraverso la musica.”

E' uscito "Dark Room", l'album d'esordio dell'attore e cantante Michele Morrone, certificato d'oro in Polonia.

Videointervista a Manfredi: “Un disco... deve vivere in tour!”

E' uscito Hollywood, il nuovo singolo di Manfredi. Una presa di coscienza sulle storie d'amore che non sono proprio come raccontato nei film!.

Videointervista a Giulia Sol: “Non sono mai stata affamata di fama, ma...”

Giulia Sol è uno dei volti più freschi e uno dei talenti più interessanti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Videointervista a Roby Facchinetti: “Parlando di Katy vorrei raccontare quanto è importante la musica”

Katy per Sempre e Inseguendo la mia musica live, questi i due progetti presentati alla Mondadori di Milano da Roby Facchinetti. .

di Massimiliano Longo

Sanremo 2021: Amadeus alle prese con la scelta del cast del Festival "salva carriere"

Festival di Sanremo 2021, un'edizione importante quella che prenderà il via nel mese di marzo. La prima dell'era (si spera) post Covid-19, quella in cui tanti artisti cercheranno ossigeno per riprendersi da un momento discografico difficile e dalla quasi totale assenza di live.Lo abbiamo detto più volte sulle nostre pagine, quella che ci aspetta sarà...

"Contatto" è il nuovo, e imminente, singolo dei Negramaro che anticipa l'album omonimo

Il nuovo disco arriverà nei negozi a tre anni di distanza da "Amore che torni".

Mecna: un cortometraggio annuncia l'uscita del nuovo album “Mentre Nessuno Guarda”

Un cortometraggio girato dal regista Enea Colombi svela l'uscita del nuovo album di Mecna Mentre Nessuno Guarda, in arrivo il 16 ottobre.

Raige: fuori “Cartagine”, un nuovo capitolo di un percorso musicale in costante evoluzione

Dopo aver pubblicato nel 2020 i singoli "Occhi Inverno" e "Del Male", Raige torna con "Cartagine", pezzo intenso dal testo ipnotico.

Umberto Tozzi: “Songs”, concerti in acustico nei teatri delle principali città italiane

In attesa di tornare sul palco insieme a Raf, Umberto Tozzi sarà protagonista di Songs, tour in cui si presenta in un'inedita veste acustica.

Bugo: annullate le date live di novembre, slitta invece quella di Milano

Live annullati in seguito al perdurare dell'emergenza Covid-19.

Ensi: fuori “090320”, l'intro del nuovo progetto discografico in uscita il 23 ottobre (Testo e Audio)

E' uscito 090320, nuovo singolo di Ensi, che arriva dopo Specialist. Il brano, prodotto da Kanesh, anticipa l'album pubblicato il 23 ottobre.

Lucio Dalla: in pre-order la Legacy edition dell'album “Dalla - 40th Anniversary”

E' ora disponibile in pre-order la versione rimasterizzata dell'album Dalla, lo storico disco di Lucio Dalla uscito nel 1980.

Ligabue: dal 6 ottobre l'autobiografia artistica “È Andata Così Trent’anni come si deve”

Sarà disponibile dal 6 ottobre l'autobiografia artistica di Ligabue È Andata Così Trent’anni come si deve, scritta con Massimo Cotto.

Squallor: fuori la ristampa in Picture Disc dello storico e irriverente album “Pompa”

In occasione del Record Store Day 2020 è uscita una speciale edizione limitata e numerata dell'album degli Squallor Pompa, pubblicato nel 1977.

Cochi E Renato: 4 cd per il cofanetto celebrativo “E La Vita L’è Bela”

Per celebrare una carriera straordinaria, Nar ha pubblicato il cofanetto di 4 cd Cochi E Renato E La Vita L’è Bela con i successi e le rarità.

Anna feat. Guè Pequeno: in arrivo il nuovo singolo, ma ora... Red Bull 64 Bars

E' in arrivo Bla Bla, il nuovo singolo del fenomeno Anna con Guè Pequeno. Prima, però, un messaggio agli haters insieme a Night Skinny.

J-Ax feat. Mr. Rain: dal 9 ottobre il nuovo singolo “Via di Qua”

Uscirà il 9 ottobre Via Di Qua, inedita collaborazione tra J-Ax e Mr Rain. Brano che da voce a chi non si allinea alle regole dei benpensanti.

Elodie canta "Volo così" nel nuovo film d'animazione Netflix, "Over the moon - il fantastico mondo di Lunaria"

Dopo Achille Lauro e Levante (per Baby 3) Netflix Italia punta su Elodie.

Mika raccoglie 1 milione di Euro con lo show "I love Beirut"

Il denaro raccolto sarà donato alla Croce Rossa Libanese e a Save the Children.

dalla discografia

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Pagelle Nuovi singoli

Pagelle Nuovi singoli italiani in uscita il 2 ottobre 2020

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 2 ottobre

(s)cambio generazionale

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggi

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

La mosca Tzè Tzè

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Murphy lancia il nuovo singolo "Guardami" dall'atmosfera onirica

Wild: una sequenza di fotografie e profumi nel nuovo singolo “Tè Alla Cannella”

Marco Sentieri: un folle amore estivo tra due ragazzi nel nuovo singolo “Occhi Come Nuvole”

Nervi vince la sesta edizione del Premio Buscaglione

Diorhà: fuori "Bebiendo cafè", rivisitazione del brano "Davanti a un caffè"

Miss Dag ha realizzato una versione intimista ed elegante di "My Way"

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Matthew Lee Intervista Rock'n'Love

Manfredi Intervista Hollywood

Michele Morrone Intervista Dark Room

Roby Facchinetti Intervista Katy per Sempre

Jamil Intervista Rap Is Back

Vale Lambo Intervista Come il Mare

Renato Zero Presentazione Zerosettanta Volume Tre

Emis Killa & Jake La Furia Intervista 17

Michele Bravi Intervista Premio Lunezia 2020

Giulia Molino Intervista Premio Lunezia 2020

Neno Intervista Premio Lunezia 2020

Riki Intervista PopClub