Conferenza Stampa: Uno Zecchino d’Oro da due miliardi di visualizzazioni YouTube e tante novità in arrivo

Zecchino d’Oro. I più piccoli fanno grandi numeri. Martedì 20 settembre si è svolta la conferenza stampa, ancora non si conosce la data della messa in onda su RaiUno della rassegna canora dei più piccoli entro l’anno dichiara Carlo Conti, però ci sono numeri importanti da condividere pubblicamente che determinano il successo delle azioni dello Zecchino d’Oro oltre lo show televisivo.

I numeri: oltre 2 MILIARDI di visualizzazioni e 2 MILIONI di iscritti al canale YouTube ufficiale Zecchino d’Oro – Piccolo Coro dell’Antoniano.

CONFERENZA STAMPA

Il racconto di questa oretta trascorsa alla Sony fa ben sperare sul futuro perché i protagonisti sono i bambini. Diventa tutto leggero e profondo allo stesso momento, perfino la sintetica risposta della piccola cantante Beatrice Marcello di anni 4 che alla domanda Perché vuoi fare lo Zecchino d’Oro? risponde sinteticamente Cantare. In effetti a volte avremmo bisogno della sintesi e della concretezza dei bambini, senza troppi giri di parole.

Di parole ne hanno spese tante sia Carlo Conti – direttore artistico, Lucio Fabbri – direttore musicale e Giampaolo Cavalli – direttore dell’Antoniano. Parole di compiacimento dei risultati raggiunti ma anche riguardo le tematiche affrontate nelle canzoni. Molto interessante scoprire come i temi degli adulti diventano messaggi dei bambini, una speranza per il futuro, la diversità, l’ambiente e l’amore. Non mancano piccole polemiche sulla presenza del papà nelle canzoni e l’assenza della mamma, quest’anno in ben due canzoni presente la figura paterna e l’anno scorso ha vinto Superbabbo scritta da Marco Masini, la riflessione è che gli autori sono la maggior parte maschi ma Carlo Conti afferma che si tratta solo di puro caso. Vedremo se l’anno prossimo spunterà una Supermamma.

Gli autori di quest’anno sono divisi in autori storici dello Zecchino, nuove leve, autori vip. A parte le diciture ci sono sicuramente da evidenziare Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

Le 14 canzoni si vanno ad aggiungere al vastissimo repertorio dello Zecchino d’Oro – 818 canzoni in totale – così amato da grandi e piccoli da raggiungere e superare, in termini di visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme, molti tra i più grandi artisti della musica italiana.

