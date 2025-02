Conferenza Stampa RAI 15 febbraio: Mahmood presenterà il nuovo singolo Sottomarini

Conferenza stampa del 15 febbraio 2025.

Sono in sala i presentatori Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, oltre a rappresentanti istituzionali e della Rai.

Viene subito che la città di Sanremo si è calata nel ruolo ospitando tante persone con un clima rilassato ed euforico.

Sanremo 2025: gli ascolti della quarta serata

La quarta serata del Festival ha registrato una media di 13,57 milioni di telespettatori. La prima parte (21:15-23:29) ha raggiunto 16,7 milioni di spettatori con il 69,2% di share, mentre la seconda (23:35-1:29) ha totalizzato 9,9 milioni con il 74,1% di share. Il picco di ascolti è stato alle 21:57 con 18 milioni di spettatori, mentre quello di share all’1:24 con il 76,1%. Il Dopofestival ha raccolto 3,3 milioni (62% di share).

Carlo Conti…

Sul palco ieri sera avevo due miti: Topo Gigio e Roberto Benigni.

Credo che la serata sia stata piacevole e divertente con Mahmood e Geppi Cucciari.

Sono molto curioso di scoprire stasera chi vincerà il Festival di Sanremo. Lo farò con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Mi scuso per i 6′ i ritardo dovuto al problema tecnico sulla performance di Bresh e Cristiano De André.

Alessandro Cattelan

Tutto bene ma sono distrutto. Ho finito alle 2 e sono andato a dormire alle 4.

La parte del lavoro è quella più rilassante, diventa quasi il riposo. E’ una settimana di follia, ma il fatto che sia andato tutto bene dà energia.

Alessia marcuzzi

Sono felice di essere qua. Un regalo che mi ha fatto Carlo, sarò al servizio dei cantanti. Io sono qui per celebrare un momento meraviglioso.

Vengono sottolineati i risultati importanti raggiunti sia dai programmi del daytime della Rai, sia di Radio Rai.

Mi illumino di meno

La Presidenza della Repubblica ha riconosciuto la validità dell’iniziativa che si celebra questa settimana. Anche l’Ariston ha aderito e, oltre alle luci di luoghi istituzionali in Italia e monumenti, si spegneranno le insegne del teatro. Questa giornata nazionale nata da Caterpillar e Radio Due è stata presentata in Europa e potrebbe diventare Giornata Europea per il risparmio energetico.

Cosa succederà stasera…

In apertura ci sarà Gabry Ponte con il suo singolo Tutta l’Italia.

Verrà consegnato ad Antonello Venditti il premio alla Carriera. Canterà Amici Mai e Ricordati di me.

Tornano Bianca Balti per consegnare i premi e Mahmood per presentare il nuovo singolo Sottormarini.

Ospiti: Edoardo Bove, Alberto Angela, Vanessa Scalera

Suzuki Stage: Tedua

Sulla Nave Costa: Planet Funk

La gara finirà intorno all’1.20 e poco dopo sarà dato il verdetto. La puntata dovrebbe finire intorno all’1.40.

La scaletta della serata arriverà nel pomeriggio.