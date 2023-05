Concerto Primo Maggio Roma: gli ascolti record dell’edizione 2023 (ma anche presentatori e ascolti delle edizioni passate)

Concerto primo maggio Roma 2023 ascolti. Gran successo per l’edizione 2023 che risulta la più vista dal 2010 ad oggi.

Il Concerto del Primo Maggio, nato nel 1990 e da allora organizzato ogni anno nel giorno della Festa del lavoro dai tre sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL, viene spesso chiamato anche concertone.

L’evento è cambiato molto nel corso degli anni e così gli artisti che ne hanno calcato il palcoscenico. Se un tempo cantautori a artisti spesso politicamente schierati, erano di casa, negli ultimi anni l’evento ha aperto le sue porte ad artisti amati dal pubblico molto giovane.

Spesso negli ultimi anni il Festival di Sanremo ha attinto al cast del concertone e viceversa. Una vicinanza che sembrerebbe rafforzata visto che Massimo Martelli, autore Rai dello show televisivo del Concertone è parte anche della Commissione artistica dei Giovani di Sanremo nonché tra i consiglieri di Amadeus.

Sugli ospiti internazionali invece, secondo molti, l’evento è andato a calare. Questi alcuni dei nomi che hanno calcato il palco nei primi vent’anni: Iron Maiden (1993), Lou Reed (1994), Radiohead (1995),Blur (1997), Jon Bon Jovi (1998), Alanis Morissette (2000), Oasis (2002) e Paolo Nutini (2010).

Dal 2015, quindi siamo alla nona edizione consecutiva, il direttore artistico della manifestazione è Massimo Bonelli di iCompany.

Tutte le edizioni si sono svolte a Roma, per la precisione in piazza San Giovanni Laterano. Uniche eccezione, per via del Covid, l’edizione 2020 in studio dal Teatro delle Vittorie senza pubblico, e quella del 2021 in versione ristretta dall’Auditorium Parco della Musica.

