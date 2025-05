Concerto Primo Maggio: tutti gli artisti dell’edizione 2025, orari e scaletta completa con l’ordine delle esibizioni

Concerto Primo Maggio 2025 scaletta: ecco l’ordine di esibizione minuto per minuto e tutte le informazioni sull’evento musicale gratuito più seguito d’Italia, trasmesso in diretta TV da Piazza San Giovanni a Roma.

Scaletta Concerto Primo Maggio 2025: orari e ordine cantanti

Il Concerto del Primo Maggio torna anche quest’anno con una maratona musicale che unisce spettacolo, diritti e riflessione sociale. Presentato da Ermal Meta, Noemi, BigMama e Vincenzo Schettino, il Concertone 2025 vedrà alternarsi sul palco decine di artisti tra nomi affermati e nuove proposte.

L’inizio ufficiale è previsto alle ore 15:15 con l’anteprima su Rai 3, condotta da BigMama e Noemi, seguita alle 15:15 dalla diretta televisiva.

La scaletta dettagliata dell’evento sarà aggiornata nel corso della giornata. Nel frattempo, in questa pagina troverete l’ordine previsto delle esibizioni, in attesa della conferma minuto per minuto.

