Concerto del Primo Maggio 2025: chi conduce, a che ora inizia e dove vederlo

1 maggio, Festa dei lavoratori. Come ogni anno torna in piazza San Giovanni a Roma il Concerto del Primo Maggio 2025, il grande concerto, detto anche Il Concertone che unisce musica e diritti, con un cast d’eccezione e una lunga diretta TV.

la 36esima edizione

Quella del 2025 è la 36 edizione del Concerto del Primo Maggio, festival musicale nato nel 1990 è organizzato annualmente in occasione della Festa dei lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma (antistante l’omonima basilica) dai tre sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL.

Per il secondo anno consecutivo Il Concertone è presentato da Ermal Meta e Noemi con la partecipazione di BigMama. Quest’anno si aggiunge a loro anche Vincenzo Schettino.

