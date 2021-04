Concerto Primo Maggio 2021 svelati i nomi dei 50 semifinalisti di 1MNEXT. Al via domani le votazioni online

Concerto Primo Maggio 2021, fervono i preparativi per la nuova edizione, la seconda purtroppo in epoca Covid-19, per lo show evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2. Il primo step, come ogni anni, è riservato ai giovani con 1MNEXT.

E tra le centinaia di candidature arrivate negli scorsi mesi oggi sono stati svelati i nomi dei 50 artisti che hanno superato le pre-selezioni e che da domani sarà possibile votare online. Tra questi nomi ci sono i tre vincitori che avranno la possibilità di esibirsi in diretta Tv durante lo show del Concerto Primo Maggio 2021.

Concerto Primo Maggio 2021: 1MNEXT

Come ogni anno è il contest dedicato ai nuovi artisti, 1MNEXT, a fare da apripista all’evento.

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato 50 giovani artisti che da domani, venerdì 9 aprile e fino al 17 aprile, potranno essere votati sul sito web del Contesti (QUI).

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità composta da addetti ai lavori di provata competenza: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany).

La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

1MNEXT i pre-selezionati

Ecco i nomi dei 50 pre-selezionati di 1MNEXT 2021:

Agnello (Palermo)

Alessandro Ragazzo (Venezia)

Balto (Rimini/Bologna)

Benedetta Raina (Alessandria)

Biba (Roma)

Bipuntato (Roma)

Brujas (Roma)

Caltiki (Roma)

Caravaggio (Latina)

Cargo (Roma)

Caterina (Trento)

Cigno (Subiaco)

Cioffi (Roma)

Daniel Mendoza (Roma)

Disarmo (Torino)

Djomi (Cervia)

Due Venti Contro (Torino)

Epifani (Salice Salentino – LE)

Friz (Bologna)

GG Sika (Napoli)

Giorgio Moretti (Roma)

Guasto (Portici – NA)

Guidobaldi (Roma)

Hale (Salerno)

Junior V (Bari)

La Gabbia (Bologna)

Letizia Pagano (Vibo Valentia)

Le urla (Andria)

L’ennesimo (Cosenza)

Libero (Santo Stefano Quisquina – AG)

Lorenzo Pucci (Roma)

Malvax (Pavullo nel Frignano – MO)

Marte Marasco (Milano)

MasCara (Somma Lombardo – VA)

Miglio (Bologna)

MVRTE (Sarzana – SP)

My Girl Is Retro (Bologna)

Neno (Torino)

Novaffair (Napoli)

Omar (Torino)

Paolantonio (Milano)

Respiro (Lecce)

Sammartino (Roma)

Santoianni (Vigevano – PV)

Sem Janela (Viterbo)

Soul Flake (Roma)

Tuma (Galatone – LE)

Tundra (Pisa)

Viadellironia (Brescia)

YNG Dyson (Desio – MI)

Il 19 aprile verranno pubblicati i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 Artisti finalisti che si sfideranno nella serata finale del 22 aprile.

Saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che, scelti dalla Giuria di Qualità, verranno poi invitati a esibirsi durante il Concertone 2021. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

Tra i vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest ci sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019) e Nervi (2020).

