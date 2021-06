Comete racconta la sua storia da busker nel disco “Solo cose belle”

Comete (all’anagrafe, Eugenio Campagna) pubblica il suo primo album, dal titolo Solo cose belle. Il disco, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 giugno 2021 per Columbia Records Italy (Sony Music), racchiude uno spaccato di vita dell’artista romano.

Solo cose belle è nato quando Comete era un busker; ed è un album nato per strada. Le canzoni raccontano le storie vissute dall’artista in quell’arco di tempo. Il disco è espressione di quel momento di vita in cui Comete si è ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionare per portare a casa ciò di cui vivere.

I brani di Solo cose belle sono real pop, ossia canzoni in cui Comete ha racchiuso ciò che ha realmente vissuto. Il disco è una testimonianza del passato, ma anche un punto di partenza per il futuro. Come l’occhio in copertina (realizzata dall’artista Gio Pastori), riflette un orizzonte luminoso. L’artista non ha paura di affrontare sentimenti ed esperienze passate, ma è proiettato verso il futuro qualunque esso sia nel bene e nel male. Per Eugenio, tutto è importante purché sia reale e autentico.

Solo cose belle diventa un percorso terapeutico e di accettazione, nel quale Comete scopre l’importanza di essere grati per tutto quello che arriva lungo la strada, anche quando è inatteso e non è il massimo della vita. L’album è un modo per condividere tutto ciò.

Comete, la tracklist di Solo cose belle

Solo cose belle contiene i singoli già pubblicati da Comete: Glovo, Ma Tu, Cornflakes e Naftalina. Ad essi si aggiungono altri quattro brani inediti: la traccia d’apertura Carlotta, la title track Solo Cose Belle, a cui segue Diazepam, e la closing track E Non Ti Penso Più. Ecco qui di seguito la tracklist dell’album:

1. Carlotta

2. Glovo

3. Solo Cose Belle

4. Diazepam

5. Ma Tu

6. Meno Male

7. Cornflakes

8. Naftalina

9. E Non Ti Penso Più