Eugenio Campagna Corn Flakes testo dell’inedito presentato dal cantautore nella terza puntata dei live di X Factor 2019.

Il cantautore ha rotto per la prima volta la liturgia di X Factor, ovvero quella dell’inedito che, fino all’anno scorso, era un lusso solo per gli artisti che arrivavano fino alla semifinale del Talent show.

Già lo scorso anno ad Anastasio, in qualità di rapper, era stato permesso di aggiungere ai brani delle sue parti di testo. La cosa fece molto discutere e per questo da quest’anno la stessa possibilità viene data anche ai cantautori.

Eugenio Campagna in arte Comete (qui vi abbiamo raccontato la sua storia musicale prima d X Factor) si è presentato alle Audition con Yellow dei Coldplay ma ha poi finito per cantare, su richiesta dei giudici, un suo inedito, Gloovo, che ha conquistato il pubblico.

Ai bootcamp Eugenio ha cantato un brano di un grande cantautore italiano, una di quelle canzoni che, purtroppo sono rimaste un po’ nascoste al grande pubblico, En e Xanax di Samuele Bersani (vedi qui).

Mara Maionchi ha intuito che questa strada è giusta per lui e per questo la scorsa settimana lo ha fatto esibire con Scomparire di Giovanni Truppi (ne abbiamo parlato qui).

Giudice e artista hanno però manifestato il bisogno di presentare un brano del cantautore e Alessandro Cattelan, in accordo con la produzione, ha dato l’ok.

Riguardo a questo pezzo Eugenio ha detto durante la puntata:

“L’ho scritto quando ero molto innamorato… volevo fare una canzone diversa, non sempre triste”

Ecco qui a seguire il testo del nuovo inedito presentato a X Factor 2019 da Eugenio Campagna, Corn Flakes.

EUGENIO CAMPAGNA Corn Flakes TESTO

Quanto mi sento bene quando

quando sto con lei

quando è notte e ti scrivo “Ohi”

e tu rispondi “ehi”

quando dovrei fare mille cose

e non le faccio mai

quando dovrei stare zitto

e invece mi metto nei guai

E di notte mi sono accorto

che ti stavo cercando

in uno stupido film d’amore dell’anno scorso

e mi è venuta voglia di chiamarti

anche se è già un po’ tardi

anche se forse dormi

anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando

quando già lo sai

che cosa mi prendo da bere quando non ci sei

quando dovrei stare tranquillo e dirti è tutto ok

quando invece mi perdo nel vino e mangio i tuoi corn flakes

E di notte mi sono accorto

che ti stavo cercando

in uno stupido film d’amore dell’anno scorso

e mi è venuta voglia di chiamarti

anche se è già un po’ tardi

anche se forse dormi

anche se non rispondi

anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando

quando sto con lei

quando è notte e ti scrivo “Ohi”

e tu rispondi “Ehy”