Comete, Milano è calda e accogliente nel nuovo singolo ‘Lampi e Tuoni’

Comete ‘Lampi e Tuoni‘ è il nuovo singolo.

Comete è il nome del progetto che Eugenio Campagna sta portando avanti ormai da anni, dai tempi in cui era ancora a X Factor e conquistava consensi con il suo primo singolo di successo ‘Cornflakes‘.

In tutto questo tempo ha prodotto e pubblicato singoli e album senza sosta e il pubblico non ha mai smesso di sostenerlo e supportarlo, sia negli ascolti sia in live.

Il suo nuovo brano è ‘Lampi e Tuoni‘, disponibile dal 10 marzo in digitale mentre in radio si può ascoltare dal 17 marzo, dunque con uno scarto di una settimana precisa.

Comete racconta ‘lampi e tuoni’

In ‘Lampi e Tuoni‘ la voce di Comete emerge con forza dando colore a una ballad che anche nella scrittura mantiene uno stile originale. Il racconto pop di un amore che lascia una traccia perché qualcosa cambia per sempre.

Proprio Eugenio racconta il brano:

“Questo brano prende ispirazione dalle storie che finiscono quando siamo troppo diversi ma poi capita di ritrovarsi ad essere simili nei letti vuoti, ed è lì che certi notti si scrivono le canzoni per tornare a camminare da soli, per un amore finito ma soprattutto per se stessi”.

Una canzone che vuole essere il fermo immagine di una Milano in cui fa freddo e ci si scalda scivolando dentro un cocktail, s’improvvisa una risata anche se dentro il cuore c’è un temporale. Lampi e tuoni che passano velocemente ma che lasciano dentro qualcosa che è cambiato per sempre.