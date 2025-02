Le grandi colonne sonore tornano in vinile e CD: nasce “The Original Soundtrack Series”

La magia delle colonne sonore rivive in una nuova veste grazie al progetto Music Now! di The Saifam Group, che vede la partecipazione di Sony Music Publishing. Nasce così The Original Soundtrack Series, una collana che ripropone le musiche che hanno reso iconici alcuni capolavori del cinema, pubblicate per la prima volta in un box speciale contenente vinile colorato e CD.

Ogni mese, nei negozi di dischi e negli store digitali, sarà possibile acquistare nuove uscite della collana, che celebrerà le opere di alcuni dei più grandi compositori di sempre. Tra i nomi coinvolti troviamo Ennio Morricone, Piero Piccioni, Gato Barbieri, Armando Trovajoli e Riz Ortolani, autori di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

Tra i titoli scelti per il progetto di queste colonne sonore in vinile ci sono autentici capolavori come Ultimo Tango a Parigi, Nuovo Cinema Paradiso, Alzati Spia e Cadaveri Eccellenti. Alcuni vinili conterranno anche tracce mai pubblicate prima su questo formato o disponibili solo nelle prime edizioni d’epoca.

Uno degli aspetti più affascinanti del progetto è la grafica. Gli artwork delle nuove edizioni sono stati completamente ridisegnati, trasformando ogni uscita in una vera e propria opera d’arte. Le copertine offriranno una reinterpretazione visiva capace di evocare i momenti, i luoghi e le emozioni che hanno reso celebri i film.

colonne sonore in vinile, I primi titoli già disponibili

Le prime pubblicazioni della collana sono già in vendita:

100.000 Dollari Per Ringo – Bruno Nicolai

– Bruno Nicolai Alzati Spia – Ennio Morricone

– Ennio Morricone Ultimo Tango A Parigi – Gato Barbieri

I prossimi titoli in arrivo includono:

Cadaveri Eccellenti – Piero Piccioni

– Piero Piccioni Dramma Della Gelosia – Armando Trovajoli

– Armando Trovajoli Nuovo Cinema Paradiso – Ennio Morricone (disponibili dal 21 marzo)

– Ennio Morricone (disponibili dal 21 marzo) Non Si Sevizia Un Paperino – Riz Ortolani

– Riz Ortolani Vedo Nudo – Armando Trovajoli (in uscita il 18 aprile)

La collana The Original Soundtrack Series è un progetto che celebra il legame indissolubile tra cinema e musica, rendendo omaggio a opere senza tempo che continuano a emozionare generazioni di spettatori.