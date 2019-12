Colapesce e Dimartino, due amici, due cantautori tra i più quotati della nuova scuola nazionale che hanno deciso di collaborare per un progetto che nel 2020 li vedrà protagonisti in più ambiti artistici.

L’anno che sta per iniziare vedrà i due artisti collaborare per un album di inediti scritto, suonato e interpretato a 4 mani e per un tour teatrale che ricorda le grandi collaborazioni degli artisti del passato.

Un’amicizia che lega i due artisti che negli anni hanno seguito un percorso umano e artistico ricco di analogie e parallelismi, iniziando a fare musica prima in una band e poi da solisti.

Il 2020 per entrambi sarà l’anno del festeggiamento di 10 anni di carriera vissuti principalmente sui palchi di tutta Italia. Un anno in cui per la prima volta faranno vivere i loro brani in una dimensione intima ed elegante come il teatro.

Colapesce e Dimartino negli anni, oltre ad aver diviso il palco, hanno anche scritto insieme numerosi brani per altri artisti, quali Emma, Luca Carboni, Malika Ayane e Irene Grandi.

Recentemente hanno firmato il brano Lo stretto necessario, interpretato da Levante e Carmen Consoli e Bravi a cadere, il singolo portante di Persona, l’album di Marracash che ha conquistato le classifiche Fimi di queste ultime settimane e che sta scalando le charts radiofoniche (Qui la classifica Earone della scorsa settimana).

COLAPESCE E DIMARTINO

I due cantautori porteranno sul palco i nuovi brani, ma che il loro repertorio, che per l’occasione sarà riarrangiato e pensato per un’inedita interpretazione a due voci.

Ecco le prime date del tour denominato Colapescedimartino Teatri 2020, prodotto da OTR:

15.04 // Bologna – Teatro Celebrazioni

16.04 // Trento – Auditorium Santa Chiara

18.04 // Roma – Auditorium Parco della Musica

19.04 // Firenze – Teatro Puccini

20.04 // Milano – Teatro Dal Verme

23.04 // Torino – Teatro Colosseo

28.04 // Palermo – Teatro Biondo

30.04 // Napoli – Teatro Sannazaro

