Colapesce Dimartino Musica leggerissima è sicuramente uno dei brani di maggior successo di questo Festival di Sanremo 2021.

Un Festival fortunato quest’ultimo di Amadeus dal punto di vista musicale. Sono diversi infatti i brani che stanno funzionando, da quello dei vincitori, i Maneskin, passando per Francesca Michielin e Fedez, Madame e molti altri.

Tra i brani che si stanno distinguendo c’è Musica leggerissima della coppia Colapesce Dimartino.

Il brano infatti è stato certificato disco d’oro a meno di due settimane dall’uscita e si è confermato al primo posto in tutte le classifiche: numero 1 nella Top 50 di Spotify. nella Top 100 di Apple Music, su Amazon Music e sullo store digitale iTunes.

Ma non solo, il videoclip del brano ha già superato ad oggi 10 milioni di views. Il tutto in attesa dell’uscita, questo venerdì, dei I MORTALI², repack dell’album I mortali, un disco osannato dalla critica che, dopo il successo ottenuto dal Festival, potrà essere scoperto da un pubblico più ampio.

Il disco sarà un doppio album fuori per 42 Records / Numero Uno contenente, oltre a tutti i brani della precedente versione, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo e la cover di Povera Patria.

A completare la tracklist de I mortali² la title trak inedita, I Mortali, un adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull dal titolo Nati per vivere e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: Copperfield, Non siamo gli alberi, Totale, I calendari, Amore sociale e Decadenza e panna.