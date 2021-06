Colapesce Dimartino: fuori l’Ep “Musica Leggerissima Remixes”

Colapesce Dimartino Musica Leggerissima Remixes

Prosegue il viaggio di Musica leggerissima, il singolo di Colapesce e Dimartino presentato al Festival di Sanremo e vincitore del Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

Dopo aver conquistato il terzo Disco di Platino, è ora uscito uno speciale Ep di remix che porta il brano di Colapesce e Dimartino in nuove dimensioni grazie ad alcuni fuoriclasse della musica elettronica.

Faranno parte del progetto due vere e proprie leggende mondiali come Giorgio Moroder e Cerrone, a cui si aggiungono producer di culto come Ceri, Fabio Fabio e Get Far.

Musica leggerissima – remixes (42 Records / Numero Uno) arriva dopo la fortunata collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone e per celebrare il successo del brano che, in questi mesi, ha macinato record su record in tutte le classifiche di vendita, in radio e sul web.

Sono, infatti, 7 le settimane consecutive in vetta alla classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio e 7 le settimane consecutive al n.1 della classifica FIMI dei singoli più venduti.

Su YouTube il video ufficiale, diretto da Ground’s Oranges, ha superato i 50 milioni di visualizzazioni, confermandosi il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.

Un lavoro sfaccettato e poliedrico che unisce star internazionali come Giorgio Moroder a producer di culto della scena italiana come Mario Fargetta Get Far, Stefano Ceri e Fabio Fabio del collettivo di Ivreatronic.

Quest’estate la coppia di cantautori rivelazione dell’anno sarà live nei principali festival e arene estive italiane. Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, partirà il 19 giugno da Musicastelle da Saint Vincent (AO).