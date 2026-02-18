Cola Siel & Rize, dopo Sanremo Giovani arriva il nuovo singolo “REM”

Dopo essere arrivato tra i 34 finalisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, Cola Siel (all’anagrafe Cosimo Lalli) torna con REM, un nuovo brano che ne sottolinea la maturità artistica. Lo fa insieme a Rize (vero nome Andrea Leanza), in un singolo prodotto da Garelli, già disco d’oro per le sue produzioni.

Da venerdì 13 febbraio è disponibile in radio e in digitale REM, canzone che nasce da un’esigenza profondamente personale, pubblicato su etichetta Kontradikt Records e distribuito da Ada Music Italy.

cola siel e rize, REM: amore e odio, tra origini e conflitti interiori

Dietro una top line e rime costruite con cura, REM nasconde un significato più intimo, uno sguardo rivolto verso l’interno e al modo in cui interpretiamo il mondo che ci circonda. Il brano racconta le nostre origini e il conflitto costante tra amore e odio, due forze che convivono dentro ognuno di noi ma che non si manifestano mai allo stesso modo. L’esperienza umana è unica: ogni giorno è un passo nel vuoto e, allo stesso tempo, uno sguardo verso l’infinito.

Una collaborazione nata da un’intesa immediata, come racconta lo stesso Cola Siel:

“Sono davvero felice di questa collaborazione, appena ho conosciuto Rize abbiamo scoperto di avere le stesse passioni. Lavorando insieme l’intesa è stata immediata, così come con Garelli: si è formato davvero un bel trio e il risultato, a mio avviso, rispecchia questa situazione. Reputo che il pezzo abbia una grande forza e sta diventando uno dei miei preferiti.”

Un brano che affonda le radici anche nei ricordi e nelle esperienze passate, come aggiunge Rize: “

Ho scritto questo brano ripensando al mio periodo adolescenziale e post-adolescenziale, al legame con i miei amici e alle serate vissute in una fase della mia vita piuttosto complicata sotto molti punti di vista. Volevo dipingere delle immagini legate a quei momenti e raccontare anche il rapporto che ho sempre avuto con le relazioni sentimentali. È un periodo della vita in cui ti senti già grande, quasi adulto, ma senza avere ancora gli strumenti per gestire i sentimenti in modo davvero maturo. Tutto questo ha lasciato dentro di me un senso di amaro, un vuoto che ancora oggi sto cercando di comprendere e approfondire.”