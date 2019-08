Il nuovo singolo di Coez La Tua Canzone, terzo estratto dall’album E’ sempre bello già certificato disco di platino, sarà in radio a partire dal 30 agosto.

Un brano che, scritto dallo stesso cantautore insieme a Niccolò Contessa de I Cani, può essere definito come una serenata e che musicalmente si caratterizza per essere spensierata, disimpegnata, orecchiabile e cantabile, ma che nel ritornello svela una propensione al rock davvero potente.

Nella canzone emerge chiaramente un sentimento sovversivo e paradossale che spiazza con un testo davvero insolito che racchiude uno stile che i fans di Coez conoscono ormai molto bene.

Coez, che proprio questa settimana ha ricevuto il quarto disco di platino per il singolo E’ Sempre Bello (Qui il nostro articolo), si sta preparando per un tour, organizzato da Vivo Concerti, che lo vedrà protagonista dell’autunno e che prenderà il via il 29 settembre dal prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del raddoppio della data al Mediolanum Forum di Assago, dimostrazione della crescente considerazione che l'artista sta conquistando tra un pubblico sempre più trasversale (Ne abbiamo parlato Qui).







COEZ LA TUA CANZONE – TESTO E AUDIO

Testo e Musica: Silvano Albanese, Niccolò Contessa

Amare te è facile

Come odiare la polizia

Sai, le canzoni non vanno mai via

Questa è la tua, sarà sempre qua

Per quando la vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Amare me, difficile

Come amare chi se ne va via

In questo mare da infinite onde

Io ho la mia

La tua canzone ti bagnerà

Per quando lo vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Che certe parole non sanno uscire, forse no

O forse non era vero

O forse non era vero

Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

Per quando mi amerai

‘è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

(Per quando mi amerai

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Per quando mi amerai

Che certe parole non sanno uscire, forse no

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

O forse non era vero

Per quando mi amerai

Foto dai Social di Coez