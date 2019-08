Coez: da settembre riparte È Sempre Bello In Tour con due date a Milano

Ripartirà a settembre È Sempre Bello In Tour, il tour di Coez che toccherà i palazzetti più importanti in Italia, ma anche l’Arena di Verona. Nei giorni scorsi è stato annunciato che la data del 27 ottobre a Milano è sold out e per questo motivo Coez terrà un concerto al Mediolanum Forum anche nel mese di novembre.

Dopo le tre anteprime al Palazzo dello Sport di Roma il 28 (Sold Out), 29 e 31 maggio, Coez è pronto per portare la sua musica in uno show imperdibile prodotto da Vivo Concerti. Non mancheranno i brani dell’ultimo album E’ Sempre Bello (Qui e Qui i nostri articoli di presentazione del progetto), ma anche le hits del passato.

È SEMPRE BELLO IN TOUR – LE DATE

29 settembre – Verona – Arena di Verona

12 ottobre – Torino – Pala Alpitour

20 ottobre – Ancona – Palaprometeo

27 ottobre – Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

04 novembre – Livorno – Modigliani Forum

07 novembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

16 novembre – Bologna – Unipol Arena

26 novembre – Milano – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

07 dicembre – Acireale – Pal’Art Hotel

12 dicembre – Napoli – PalaPartenope

22 dicembre – Bari – Palaflorio

La radio ufficiale di È Sempre Bello In Tour è RTL 102.5.

Foto dai Social di Coez