E’ uscito il 25 settembre per Nar International con distribuzione Warner Music il cofanetto di Cochi E Renato E La Vita L’è Bela, 4 cd con la raccolta dei brani in una versione rimasterizzata.

Il progetto celebrativo racchiude tutto il repertorio discografico degli anni d’oro del duo comico meneghino per eccellenza, con alcune chicche. Brani che Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto ancora oggi portano dal vivo negli spettacoli teatrali.

Un’occasione imperdibile per riscoprire le canzoni di maggior successo di una coppia artistica formidabile che ha fatto parte di una stagione culturale unica.

La raccolta contiene tre dischi in studio del periodo 1973 / 1977 (Il poeta e il contadino, E la vita, la vita, Libe-libe-là) più un quarto CD, Le canzoni intelligenti, con remix e rarità.

Il cofanetto presenta una grafica inedita che però mantiene l’originalità delle pubblicazioni storiche.

COCHI E RENATO E LA VITA L’È BELA – TRACKLIST

CD 1 – Il poeta e il contadino

Canzone intelligente

La cosa

Gli indiani

Siamo ancora in tempo

La gallina

A me mi piace il mare

Il reduce

Il piantatore di pellame

El porompompero

Come porti i capelli bella bionda

CD 2 – E la vita, la vita

La solita predica

E gira il mondo

E la vita la vita

Supermarket

Mamma vado a Voghera

O’ mangià el pes

La tanghera

Il bonzo

CD 3 – Libe-libe-là

Libe-libe-là

L’inquilino

Il pino

Sturmtruppen

Generale Pizza

Cos’è la vita

Stella stellina

La moto

A Lourdes

CD 4 – …Le canzoni intelligenti

Nebbia in Valpadana

Come porti i capelli bella bionda

A me mi piace il mare

Il reduce

Lìbe-lìbe-là

La cosa

L’inquilino

Silvano

La moto

Cesarini

L’ombrellaio

Rarità (Dai 45 giri del 1975 e 1978)

La ventosa

La fortuna ha le mutande rosa

Lo sputtanamento

Silvano.

Remix (da compilation “Il + meglio di” del 1995)

Canzone intelligente (remix 1994)