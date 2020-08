Club Paradiso: il 10 agosto esce l’EP d’esordio Tropicale

Dopo il primo. singolo, il 10 agosto esce l’ep del nuovo collettivo catanese, Club Paradiso, formato dai giovani rapper Trebar, Ross Wave e Giuliano Fragola. Quest’ultimo, fratello di Lorenzo, ha già collaborato con il cantautore come autore.

Il collettivo Club Paradiso è fuori dai canoni della major. Fanno parte del rooster dell’etichetta The Vision, che vede, nella direzione artistica, Lorenzo Fragola, artista multiplatino di Sony Music, vincitore di X Factor 8 Italia.

Musicalmente, l’EP segna un nuovo approccio ai generi di derivazione caraibico-tropicale utilizzando un approccio più filologico rispetto alle attuali produzioni. Generi come reggaeton e cumbia vengono interpretati con testi e melodie legati al contesto del pop italiano.

Che cos’è il Club Paradiso?… Ad oggi è collettivo musicale… potrebbe svilupparsi in mille modi differenti diventare un progetto di moda, nel cinema o in radio. – continua Trebar – Non ci stiamo ponendo limiti, vogliamo solo divertirci e trasmettere l’energia positiva che ci unisce come fratelli con l’obiettivo di provare a realizzare l’irrealizzabile. Oggi siamo in quattro domani potremmo essere in venti o in cinquanta, vedremo. La musica è la cosa più immediata che ci appartiene e per questo motivo regaleremo questi brani alla nostra città, dove siamo nati e cresciuti.

Insomma, se sono proprio obbligato a definire Club Paradiso, direi che siamo quattro siciliani con riferimenti artistici ben diversi che si sono messi a scrivere insieme e hanno deciso di fare un gruppo che non ha obiettivi all’infuori di trasmettere energie positive. – commenta Giuliano Fragola – Oggi quello che facciamo può essere definito reggaeton o tropical, ma visto la musica che ascoltiamo e per il fatto che non ci siamo posti dei limiti, domani potremmo anche fare Pop o Trap.