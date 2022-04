Nel nuovo disco, “Black Pulcinella”, il lato oscuro del rap di Clementino

Torna tra Punchline, Comedy e intrattenimento, elementi che hanno contraddistinto il suo stile musicale, Clementino. Il rapper infatti è pronto a pubblicare questo mese il suo nuovo disco, intitolato, Black Pulcinella.

Il disco, definito The dark side of Ienawhite (Ienawhite è il soprannome di Clementino), arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il prossimo 29 aprile per Epic / Sony Music Italy, a distanza di tre anni dall’ultimo disco del rapper.

L’album è stato registrato tra Napoli e la California, con sonorità che ricordano la West Coast. Viene definito come un disco prettamente hip hop, con cui il rapper torna alla musica delle sue origini.

Clementino racconta l’anima di Black pulcinella

Ecco come ne parla Clementino stesso…

Black Pulcinella si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella’”.

Pulcinella è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella.

La copertina, realizzata da Francesco Paura, raffigura il personaggio di “Black Pulcinella” e, allo stesso tempo, rende omaggio a MF DOOM, tra i rapper preferiti di Clementino, scomparso qualche anno fa.

Foto di copertina di Narciso Miatto