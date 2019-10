Claudio Baglioni Live. Dopo due anni alla guida del Festival di Sanremo e il tour Al Centro, Baglioni è pronto a tornare in tour con un’inedito spettacolo in cui i suoi grandi classici saranno rivisitati in una dimensione classica con solisti d’eccezione, una grande orchestra e un coro.

Dodici note, questo è il titolo dello show in cui le canzoni di Claudio Baglioni che hanno segnato il panorama musicale italiano, prenderanno nuova vita.

Dodici note è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista.

Fino a oggi, nessuno si era esibito per dodici spettacoli di fila, in questo spazio letteralmente unico al mondo, nel quale storia, arte e bellezza si fondono in una magia che non ha eguali.

Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma ha dichiarato:

“Accogliamo con gioia alle Terme di Caracalla il progetto musicale in dodici serate di Claudio Baglioni, accompagnato da orchestra e coro. Negli ultimi anni, con una rigorosa attenzione alla qualità delle proposte, il palcoscenico ha accolto progetti unici dedicati a grandi artisti della musica di oggi: i concerti di Claudio Baglioni entrano di diritto tra questi“.

CLAUDIO BAGLIONI LIVE DODICI NOTE

Queste le date di Dodici note, prodotte e organizzate da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:

6 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

10 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

11 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

15 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

I biglietti sono in vendita da oggi al link qui sotto e, da lunedì 4 novembre, saranno disponibili nei punti vendite e nelle prevendite abituali.

CLAUDIO BAGLIONI NUOVO DISCO

Saranno dodici anche le canzoni che comporranno il nuovo album di inediti di Baglioni in uscita nella primavera 2020. Tra queste tracce troverà spazio Gli Anni Più Belli (ve ne abbiamo parlato qui), brano inedito che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020.