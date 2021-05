Uno show in streaming mai visto prima con oltre 188 artisti e musicisti sul palco per Claudio Baglioni

Claudio Baglioni Live.

Sta per arrivare quello che viene definito come “uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali”. È IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA, l’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni.

Uno spettacolo curato nelle parole e nelle musiche da Claudio Baglioni con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Ma la particolarità dello show infatti sta nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato possibile dar vita a un’opera che trasforma in ambiente scenico ogni spazio – retropalco, palchi, golfo mistico, platea, foyer, camerini e corridoi – del Teatro nel quale va in scena.

IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA in streaming, evento previsto per il 2 giugno alle ore 21.00, sulla piattaforma ITsART vedrà questi elementi: un sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia e all’estero – artista, orchestra, coro e parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, rock-band, vocalist, danzatori, performer e acrobati per un totale di 188 artisti e musicisti che animeranno ogni angolo della struttura, illuminando di sé, oltre al palcoscenico, tutti quegli spazi che, solitamente, non sono luoghi di rappresentazione.

L’opera-concerto della durata di novanta minuti si aprirà con un monologo evocativo e rapsodico – scritto da Claudio Baglioni e interpretato da Pierfrancesco Favino – e un preludio danzato affidato all’étoile Eleonora Abbagnato.

La direzione di orchestra e coro è di Danilo Minotti, mentre la direzione della band di Baglioni è affidata a Paolo Gianolio, che ha firmato gli arrangiamenti e le orchestrazioni di nove dei quattordici brani dell’album. Gli arrangiamenti degli altri sette brani portano, invece, la firma di Celso Valli. I contributi solistici sono di Giancarlo Ciminelli, Alessandro Tomei, Roberto Pagani, Danilo Rea e Giovanni Baglioni, che esegue la suite finale dell’album.

IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA è prodotto da Friends & Partners e Fenix Entertainment S.p.A. La regia teatrale è di Giuliano Peparini, la fotografia è di Ivan Pierri, la regia televisiva è di Luigi Antonini.

I biglietti sono acquistabile dalle 11 di oggi, 6 maggio.

Per tutti gli iscritti a Clab, il fan club dell’artista, e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour DODICI NOTE per le date di Caracalla, Siracusa e Verona è stato riservato un prezzo esclusivo e dedicato, usufruibile unicamente dal 6 maggio alle ore 11:00 fino al 9 maggio a mezzanotte.

Lo spettacolo di Claudio Baglioni su ITsART è acquistabile singolarmente. Non è necessario l’acquisto di un abbonamento per poter accedere alla piattaforma.