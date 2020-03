La classifica definitiva delle vendite di artisti dei talent show... i singoli!

Classifica vendite artisti talent show.

Come sa chi ci segue con costanza All Music Italia due o tre volte all’anno fa il punto sulla situazione delle vendite degli artisti usciti dai talent show stilando una vera e propria classifica (l’ultima di novembre scorso la trovate qui).

Solitamente questa classifica veniva fatta seguendo un metodo un po’ particolare. Si sommavano infatti le vendite sia dei dischi che degli album ma non solo, seguendo la logica per cui la FIMI certifica anche gli artisti ospiti nei duetti (per esempio alla Michielin sono stati assegnati i dischi di platino dei suoi duetti con Fedez in Cigno nero e Magnifico), venivano sommate anche le copie vendute come ospiti di un duetto.

Col tempo abbiamo riflettuto arrivando a capire che questa modalità non dava uno spaccato realistico sulle vendite degli artisti.

Non si possono infatti paragonare e sommare le copie degli album, che hanno un costo decisamente superiore o richiedono comunque un maggior numero di streaming, con quelle dei singoli brani.

Il peso è decisamente diverso.

Allo stesso modo non si può stabilire in che percentuale un ospite nel brano di un altro cantante, abbia realmente contribuito al successo dello stesso.

Alla luce di queste considerazioni abbiamo deciso di riformulare e ripulire completamente la classifica dividendola in due classifiche separate, una per gli album e una per i singoli non conteggiando in quest’ultimi i duetti come ospiti.

Ovviamente non essendo i dati di vendita di pubblico dominio, a differenza di quanto accade in altri paesi del mondo, l’unico metro di conteggio sui cui possiamo basarci sono le certificazioni assegnate.

Questo ovviamente può generare un margine di errore perché per esempio un disco può essere certificato disco d’oro (oltre 25.000 unità) ma in realtà ne ha vendute 45.000. Proprio per questo motivo nel corso dell’anno aggiorneremo e pubblicheremo più volte la classifica.

Abbiamo inoltre deciso di non tener conto di artisti come Mahmood passato quasi inosservato da un talent show (X Factor) ma lanciato in realtà dal Festival di Sanremo o di programmi tipo Io canto e Ti lascio una canzone.

I dati partono da quando in Italia FIMI con GfK ha iniziato a rilevarli, ovvero nel 2009.

Procediamo quindi cliccando su continua con Classifica vendite artisti talent show dei singoli.

Mercoledì troverete invece la classifica relativa alla vendita degli album e potrete così avere uno spaccato completo sulle vendite dei cantanti provenienti da un talent show.