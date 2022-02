La Classifica delle vendite degli artisti lanciati da un talent show... Sangiovanni in salita, Irama quasi a quota 2 milioni di copie certificate

Classifica vendite artisti talent show.

Come nostra abitudine andiamo a fare il punto della situazione sulla classifica delle copie certificate degli artisti lanciati da un talent show, Amici di Maria De Filippi e X Factor per la precisione, unici programmi di questo tipo ad essere riusciti a lanciare degli artisti di successo in Italia (fatta esclusione per Il Volo, nati a Ti lascio una canzone, programma che nel nostro caso non inseriamo nella categoria talent).

Cosa è cambiato in questi mesi? Innanzitutto Irama è vicinissimo al traguardo delle 2 milioni di copie certificate, traguardo ad oggi raggiunto solo da altri 4 colleghi del mondo talent. Sangiovanni invece è in piena salita e, in un solo anno, ha già superato abbondantemente il milione di copie e supera la Michielin.

Nota bene: nella nostra classifica non teniamo conto di Mahmood e Mara Sattei. Per quel riguarda il primo lo consideriamo un artista transitato da un talent show, ma lanciato dal Festival di Sanremo. La seconda ha trovato il successo con un proprio percorso personale anni dopo aver partecipato ad Amici.

