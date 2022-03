Quali sono i 30 artisti lanciati da un talent show con più copie vendute? Ecco la classifica aggiornata a marzo 2022

Classifica vendite artisti talent show. Torna ad un mese di distanza dall’ultimo articolo sul nostro sito la classifica aggiornata degli artisti con più copie vendute tra quelli che hanno partecipato ad un talent show. O meglio che hanno spiccato il volo grazie ad un talent.

Una precisazione quest’ultima che vi spiegherà per quale motivo in classifica troverete Irama ma non Mahmood. Entrambi hanno prima partecipato a Sanremo Giovani senza riuscire ad imporsi. Ma mentre Irama, grazie alla vittoria ad Amici ha poi trovato il grande successo, Mahmood è stato un concorrente di X Factor prima di Sanremo giovani e prima del botto avvenuto a Festival di Sanremo 2019. Per lui quindi X Factor è stata un’esperienza professionale e personale ma non un evento determinante per il successo.

Vi ricordiamo inoltre che il numero di copie vendute (frutto ovviamente anche dello streaming) che troverete sono quelle certificate per album, singoli e collaborazioni.

Andiamo quindi a scoprire quindi i cambiamenti rispetto al mese di febbraio. Cambiamenti che vedono Måneskin e Irama aumentare il distacco da Emma, Elodie superare il milione di copie certificate, Aka 7even superare Riki e… il resto ve lo lasciamo scoprire. Cliccate in basso su continua.