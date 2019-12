Classifica Spotify settimana #50: continua il predominio di tha Supreme

Nuovo appuntamento con la Classifica Spotify dello streaming, classifica che riserva poche novità con il predominio del rap e della trap e di artisti come tha Supreme, Salmo, Marracash e Shiva.

Partiamo subito quindi con la nuova classifica Spotify dei brani più ascoltati nelle settimana appena conclusa.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Alla #20 resiste Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena con 1.094.376 stream. Alla #19 Bravi a cadere – I polmoni di Marracash con 1.106.235, alla #18 Barrio di Mahmood (1.107.512), alla #17 Non avere paura di Tommaso Paradiso (1.121.049), alla #16 Bossoli di Shiva (1.169.908) e alla #15 tha Supreme insieme a Marracash in occhi1 purpl3 (1.236.414).

Posizione #14 Taste (Make It Shake) Remix di Aitch feat. Shiva (1.279.955), alla #13 Chiasso di Random (1.297.512), alla #12 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas 1.397.222, alla #11 Pookie remix di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (1.408.110) e alla #10 m12ano di tha Supreme feat. Mara Sattei con 1.430.091 ascolti.

Alla numero #9 sw1n6o di tha Supreme feat. Salmo (1.509.381), alla #8 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (1.679.664), alla #7 Crudelia – I nervi di Marracash (1.760.554), alla #6 supera i 2 milioni Soldi in Nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta (2.037.350), alla #5 perde terreno Dance Monkey di Tones and I con 2.060.406 stream e alla #4 Supreme – L’ego di Marracash feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta con 2.083.064 stream.

Sul podio alla #3 fuck 3x di tha Supreme con 2.640.858 ascolti, Charles Manson (Buon Natale2) di Salmo feat. Nitro, Dani Faiv e Lazza con 2.682.788 ascolti e in vetta si conferma blun7 a swishland di tha Supreme con ben 4.174.244 ascolti.

