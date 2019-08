Settimana numero 34 del 2019 per la Classifica Spotify dei brani più ascoltati in streaming. Fred De Palma resiste in prima posizione con la sua Una volta ancora in duetto con Ana Mena.

Il rapper Random invece, oltre a dominare nella Viral, sale sul podio anche per quel che riguarda i brani più ascoltati della settimana.

Andiamo subito a conoscere le nuove classifiche.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

In salita alla #20 China di Anuel AA (1.464.812 stream) mentre alla #19 scende Ho paura di uscire 2 da Machete Mixtape 4 (1.505.155) e alla #18 rimane stabile Arrogante di Irama (1.534.584 ascolti questa settimana).

In discesa alla #17 Marylean, attuale singolo radiofonico della Machete (1.560.610), alla #16 sale Look back at it di A Boogie Wit da Hoodie feat. Capo Plaza (1.592.626) e alla #15 scende Playa di Baby K (1.614.855).

Tutti in salita le seguenti posizioni… alla #14 La hit dell’estate di Shade (1.644.388), alla #13 Cin cin di Alfa (1.655.057) e alla #12 Margarita di Elodie feat. Marracash con 1.704.110 ascolti. Alla #11 stabile Loco Contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga (1.735.497).

Entriamo nella Top ten e troviamo subito Ostia Lido di J-Ax stabile (1.773.697) e alla #9 Calipso di Charlie Charles feat. Dardust (1.841.307).

Immutate anche le posizioni che seguono: alla #8 Jambo (1.940.387), alla #7 Senorita di Shawn Mendes feat. Camila Cabello (1.947.465), alla #6 Mambo Salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (1.980.221) e alla #5 Lento di Boro Boro (2.266.048).

Posizione numero #4 per Dove e quando di Benji & Fede che, con 2.354.842 ascolti scendono dal podio.

Alla #3 scende Yoshi della Machete (2.552.625), alla #2 sale Chiasso di Random (2.595.645 stream) e alla #1 rimane in vetta alla classifica Spotify Fred De Palma con Ana Mena e la loro Una volta ancora con 3.055.252 ascolti.

