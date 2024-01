Quali sono gli album più ascoltati nel 2023 su Spotify? Guidano i Måneskin con oltre un miliardo e trecentomila ascolti

Classifica Spotify 2023. Ogni fine anno che si rispetti, nel mondo della musica così come in tutti gli altri settori, è tempo di analisi e classifiche ed oggi tocca alla piattaforma streaming in Italia, Spotify. Quali sono gli album italiani che hanno collezionato il maggior numero di streaming nel 2023?

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei primi posti in radio (qui) e nelle classifiche FIMI (qui), i Top su TikTok (qui) e i più cercati su Google (qui).

A queste si aggiungono le Top 100 di fine anno nelle vendite/streaming di FIMI per album, singoli e, per l’ultima volta, vinili, la Chart con dischi, canzoni e artisti più certificati dell’anno e, in esclusiva su All Music Italia, la classifica degli autori più certificati.

Nell’attesa, dopo aver scoperto, i migliori debutti su Spotify del 2023 (qui) andiamo a conoscere quali sono i dischi che nel corso dell’ultimo anno hanno accumulato il maggior numero di stream totali.

