Numeri 1 nelle vendite 2023: Sony inarrestabile negli album con 29 primi posti grazie a Tedua e Geolier

Classifiche di vendita album singoli e vinili 2023, i primi posti.

Dopo la panoramica sulle prime posizioni delle radio italiane è ora di passare a quella delle vendite tra streaming, cd e vinili. E in questa classifica non ci sono dubbi sul fatto che i progetti discografici di Sony Music, soprattutto quelli Urban, abbiano avuto la meglio. Nei singoli invece c’è una parità tra Sony e Universal, quest’ultima guidata quasi al 100% da brani di Island Records.

Warner regna nei vinili grazie a The Dark Side of the moon dei Pink Floyd.

Per quel che riguarda le donne negli album sono quattro ad aver conquistato la vetta: Madame, Annalisa, Emma e Taylor Swift. Nei singoli solo due donne solista al vertice: Annalisa e Mariah Carey.

Cinque donne sono arrivate sei volte al primo posto anche nei vinili: Levante, Mina, Paola & Chiara, Annalisa e per due volte Taylor Swift.

Passiamo subito alla classifica dei primi posti negli album nelle 52 settimane del 2023.

Classifiche di vendita 2023: i primi posti

ALBUM

52 primi posti così suddivise per quel che riguarda le etichette:

Guida Epic Records con 19 prime posizioni di cui 12 conquistate grazie al dominio di Tedua e della sua “La Divina Commedia“. Segue Island Records con 13 primi posti e chiude il podio Columbia con 10.

Tra le etichette, in questo caso label, parte delle Major chiudono Capitol Records con 2 primi posti mentre per Virgin, oggi Emi Records, nessuna prima posizione.

Tra le indipendenti abbiamo 3 primi posti di Believe e di Ultimo Records, tutti messi a segno grazie ad “Alba” di Ultimo. Seguono con un primo posto in classifica album FIMI nel 2023 Bomba Dischi, Carosello Records, Milano Ovest, Sugar Music e Tanta Roba.

Guardando alle tre major guida nettamente con circa il 60% Sony Music Italy (29 primi posti), segue con la metà Universal Music Italy (16) e chiude con soltanto 4 prime posizioni Warner Music.

Da segnalare che su 52 primi posti cinque sono di artisti internazionali (Travis Scott per due settimane alla #1) e quattro donne hanno conquistato la vetta: Madame, Annalisa, Emma e Taylor Swift.

VINILI

19 primi posti per Warner Music di cui 10 per il vinile più venduto della storia moderna italiana, “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd. 13 primi posti per Sony Music e 14 per Universal Music Italy.

Nel mercato dei vinili le indipendenti sono riuscite a conquistare più primi posti, 6 di cui 3 con la presenza di Believe. A differenza del mercato degli album e dei singoli, totalmente a vantaggio della musica italiana, nei vinili la musica internazionale si difende bene con 20 primi posti.

